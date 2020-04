GAC MOTOR répond à l'épidémie de COVID-19 en apportant prévention, protection et aide





GUANGZHOU, Chine, 1er avril 2020 /PRNewswire/ -- En réponse à l'épidémie de COVID-19, GAC MOTOR a mis en place plusieurs mesures de prévention pour protéger ses clients et ses employés, tout en travaillant avec des partenaires de toutes les régions dans le but de soutenir les efforts déployés à l'échelle mondiale contre l'épidémie. Après avoir surmonté de nombreux défis, GAC MOTOR a repris ses activités, veillant à tout prix à ce que sa production et sa chaîne logistique ne soient pas affectées. Malgré l'épidémie, l'entreprise a enregistré une croissance de 114 % de ses ventes à l'étranger en glissement annuel pour le premier trimestre 2020.

Face à l'épidémie de COVID-19, GAC MOTOR a mis en place plusieurs mesures pour protéger ses clients, son personnel et les autres membres de la communauté. GAC Group - la société mère de GAC MOTOR - a lancé la production de masques de protection dans ses usines, la fabrication ayant débuté en moins de deux semaines. Par ailleurs, GAC Group a fait don de plus de 34,38 millions de RMB de fonds, de matériel de protection et de véhicules pour soutenir les efforts de prévention et de quarantaine. GAC Group a également livré du matériel médical donné par ses partenaires étrangers et acheté par le biais de ses filiales et distributeurs étrangers pour soutenir le personnel soignant qui se trouve en première ligne.

GAC MOTOR a reçu le soutien et l'aide de ses distributeurs et partenaires au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud et en Afrique après l'épidémie en Chine. Les distributeurs étrangers ont fait des dons et ont aidé à s'approvisionner en matériel de lutte contre l'épidémie, comme des masques et des lunettes de protection.

Face à la propagation de l'épidémie, GAC MOTOR a également pris des mesures pour garantir la sécurité de ses partenaires étrangers et des propriétaires de voitures à l'échelle internationale. L'entreprise a rédigé un guide sur les opérations commerciales à mener dans les circonstances actuelles, elle a partagé son expérience avec ses partenaires étrangers et leur conseillera de lancer des plateformes en ligne pour présenter les voitures aux clients en évitant tout contact direct. GAC MOTOR a également fourni 550 000 masques de protection à ses partenaires étrangers pour que ceux-ci les distribuent à leurs employés et leurs clients dans les magasins, et fournira un lot de filtres à air pour habitacle N95 aux concessionnaires étrangers pour qu'ils puissent les remplacer à la demande des clients qui en ont besoin.

Au vu de l'épidémie, GAC MOTOR a également accéléré la mise en oeuvre de son projet G-HEALTH pour les habitacles. Le constructeur intégrera des matériaux respectueux de l'environnement dans l'aménagement intérieur et un système de qualité de l'air qui filtre plus de 97 % des particules PM2,5 et inhibe la reproduction de bactéries potentiellement pathogènes dans l'air pour atteindre des normes plus élevées de qualité de l'air dans l'habitacle. Un système de purification de l'air à triple filtre et un filtre de climatisation certifié destiné à améliorer l'efficacité du filtrage des gouttelettes et à réduire la transmission du virus par les gouttelettes feront également partie de l'équipement de ses véhicules.

GAC MOTOR considère la santé et la sécurité de ses clients et de ses employés comme une priorité absolue. L'entreprise reste vigilante dans la lutte contre l'épidémie, continue à travailler avec les communautés locales et étrangères et ne ménage pas ses efforts pour veiller à apporter son aide et son assistance. GAC MOTOR restera fidèle à la valeur de l'entreprise qui consiste à prendre soin de ses clients, de ses employés, de la communauté et de la société, ainsi qu'au développement durable pendant son processus de mondialisation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1140157/1_GAC_Group_launched_production_of_face_masks_to_fight_against_Covid_19.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1140155/2_GAC_MOTOR_provided_face_masks_to_its_overseas_partners.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1140156/3_GAC_MOTOR_fast_tracks_the_implementation_of_its_G_HEALTH_Cabin_Project.jpg

