La Banque Scotia tiendra sa 188e assemblée générale annuelle par webdiffusion et téléconférence





TORONTO, le 1er avril 2020 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui que sa 188e assemblée générale annuelle aura lieu uniquement par webdiffusion et téléconférence. Le conseil d'administration a pris cette décision à la suite des directives des autorités de santé publique et du gouvernement qui imposent des restrictions plus strictes sur les rassemblements et les distances physiques. Par conséquent, il ne sera pas possible de participer à l'assemblée en personne cette année.

La 188e assemblée annuelle des actionnaires ordinaires de la Banque Scotia se tiendra le 7 avril 2020 à 9 h, HE.

Les actionnaires sont fortement encouragés à exercer leurs droits de vote avant l'assemblée. La Banque Scotia met à leur disposition différents canaux pour leur permettre d'y assister à distance :

Tous les actionnaires sont invités à se joindre à l'assemblée annuelle et à poser des questions par webdiffusion ou téléconférence.

Les propriétaires non-inscrits (véritables) qui détiennent des actions par l'entremise d'un intermédiaire, comme un courtier, un fiduciaire ou une institution financière, pourront exercer les droits de vote rattachés à leurs actions et poser des questions à l'occasion d'une webdiffusion distinct, en utilisant le numéro de contrôle contenu dans leur formulaire d'instructions de vote.

Les propriétaires inscrits qui détiennent directement des actions peuvent utiliser le numéro de contrôle contenu dans leur formulaire d'instructions de vote pour exercer les droits de vote rattachés à leurs actions en ligne ou par télécopieur, selon les modalités décrites dans le formulaire, ou par téléphone au 1-866-732-8683.

Les actionnaires qui ont nommé une autre personne (appelée fondé de pouvoir) pour qu'elle participe et vote en leur nom à l'assemblée sont priés de communiquer avec la banque ou Computershare avant l'assemblée en utilisant les coordonnées fournies ci-après.

Remarque : Les documents reliés aux procurations qui ont déjà été distribués ne seront pas mis à jour; les actionnaires pourront les utiliser pour exercer leurs droits de vote à l'assemblée annuelle.

Les actionnaires sont invités à visiter banquescotia.com/assembleeannuelle régulièrement pour obtenir des mises à jour.

Les personnes avec des questions sont invités à communiquer avec:

Le service des relations avec les investisseurs au 416-775-0798 ou à investor.relations@scotiabank.com

Le bureau de gouvernance au (416) 866-3672 ou à corporate.secretary@scotiabank.com

Société de fiducie Computershare du Canada au 1-877-982-8767 ou à service@computershare.com

