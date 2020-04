GOODEE reçoit la certification B Corp





MONTRÉAL, le 1er avril 2020 /CNW Telbec/ - GOODEE, une destination en ligne où s'unissent culture, valeurs et design intelligent est fier de se joindre au réseau des entreprises certifiées B Corp, des leaders internationaux qui accélèrent un changement de culture mondial pour qui redéfinir le succès en affaires et bâtir une économie plus inclusive et durable.

GOODEE, lancé il y a moins d'un an, est une plateforme en ligne où les consommateurs ayant une conscience écologique et sociale peuvent trouver un éventail de magnifiques articles pour la maison, auxquels ils peuvent se fier et être fier de soutenir. Pour recevoir le sceau d'approbation GOODEE, chaque article est soigneusement contrôlé par une équipe de développement durable interne afin de s'assurer qu'il est fabriqué de façon éthique en toute transparence. GOODEE revoit l'utilisation des matériaux durables faite par chacune de ses marques partenaires, leur chaîne d'approvisionnement, leurs normes de travail, leur empreinte écologique ainsi que leurs pratiques commerciales.

« En tant qu'entreprise fondée sur les principes de la durabilité ainsi que de l'éthique, obtenir la certification B Corp semblait être naturel dès le départ. Il s'agit de la validation de notre raison d'être, créer un monde ou la protection des humains et de la planète passe avant tout, et garantit que nous respections toujours les normes élevées que nous nous sommes fixées », Byron Peart, cofondateurs de GOODEE.

Lors de ses achats sur la plateforme de commerce électronique GOODEE, le consommateur averti est rapidement en mesure de voir quelle cause chaque artisan soutient. Les causes soutenues par GOODEE sont diverses et vont de la durabilité, de l'impact social, de la défense des droits des femmes jusqu'à la provenance équitable des matériaux. GOODEE est fier de s'associer à d'autres compagnies B Corp notamment ecoBirdy, The Skateroom et Skagerak.

« Nous sommes fiers d'accueillir GOODEE dans notre communauté grandissante d'entreprises certifiées B Corp, qui redéfinissent le succès en affaires pour équilibrer à la fois le profit et l'objectif. Ils contribuent à redéfinir les biens destinés à la maison grâce à leur dévouement à utiliser leur entreprise pour le bien commun et ce, en rencontrant les standards de performance les plus élevées en matières sociale et environnementale », Kasha Huk, Directrice Nationale, Canada chez B Lab.

En 2019, GOODEE a lancé sa première collaboration avec Ethical Fashion Initiative (EFI), la division de commerce équitable des Nations Unie, avec l'introduction de l'oreiller GOODEE. L'EFI agit comme un pont, reliant les communautés artisanales marginalisées dans des endroits difficiles et éloignés aux marques mondiales. L'oreiller GOODEE a été créé avec des textiles fabriqués par des artisans du Burkina Faso et produit au Kenya par le biais d'Artisan Fashion, une coopérative sociale. GOODEE a très hâte de dévoiler de futures initiatives en partenariat avec l'EFI et de s'aligner encore davantage aux objectifs de développement durable des Nations Unies dans les prochains mois.

« Chez GOODEE, nous sommes inspirés et motivés par l'opportunité unique que nous pouvons offrir aux marques durables de commercer autrement, dans des endroits auxquels elles n'auraient peut-être pas eu accès. Ceci donne aussi une liberté aux artisans afin de produire de façon éthique et responsable », Dexter Peart, co-fondateur, GOODEE. « Cela s'étend à l'autonomisation des fabricants et des travailleurs de toute la chaîne d'approvisionnement de nos partenaires où le traitement éthique et la production responsable sont primordiaux. »

Pour en savoir plus sur GOODEE visiter www.goodeeworld.com

Pour en savoir plus sur B Corporations visitez www.bcorporation.net

