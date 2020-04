Howard Stern annonce un accès gratuit au service Premier Streaming complet de SiriusXM jusqu'au 15 mai





Alors que des millions de personnes se voient dans l'obligation de rester à la maison, SiriusXM ouvre l'accès en Amérique du Nord par l'entremise de l'application SiriusXM et au SiriusXM.ca/streamfree

Annonce faite par Howard Stern, qui diffuse de chez lui

Plus de 300 chaînes de nouvelles et d'information, de divertissement, d'évasion et de camaraderie sur des chaînes de musique sans publicité, ainsi que des chaînes de nouvelles en direct, de contenu religieux, d'humour, de discussion sur le sport, de politique et de contenu sur demande

Nouvelle chaîne de radio #StayHome offrant de la musique joyeuse et réconfortante

Les chaînes Billy Joel Channel et Dave Matthews Band Radio sont de retour, de même que la chaîne The Top 1000 (songs) Channel

TORONTO, le 1er avril 2020 /CNW/ - SiriusXM et Howard Stern ont annoncé que SiriusXM commencera à offrir un accès gratuit à toute sa gamme de contenu Premier Streaming aux auditeurs en Amérique du Nord jusqu'au 15 mai. Howard a donné le coup d'envoi de cet accès gratuit sans précédent en animant The Howard Stern Show, à la chaîne 100, de chez lui.

Les abonnés de SiriusXM Select et All Access ont déjà accès à cet excellent contenu, comme il est inclus avec leur abonnement. Quiconque n'est pas déjà abonné à SiriusXM peut télécharger l'application SiriusXM ou aller au SiriusXM.ca/streamfree, et commencer à écouter gratuitement sans avoir à fournir les renseignements de sa carte de crédit ou à prendre d'engagement.

« Pour tous ceux qui restent à la maison pendant cette période, nous offrons un accès facile à notre programmation complète en continu de musique, de divertissement, de nouvelles et d'information », a déclaré Mark Redmond, PDG de SiriusXM Canada. « Tout en fournissant des sources fiables de renseignements importants, nous espérons pouvoir offrir du divertissement et une distraction qui tombe à point grâce à tout notre contenu et à nos animateurs dans les jours à venir. Et nous étions ravis à l'idée de lancer cette campagne avec Howard. »

Les auditeurs ont maintenant accès gratuitement à plus de 300 chaînes de programmation dynamique, avec le très populaire Howard Stern Show, des centaines de chaînes musicales exclusives sans publicité et des sources d'information et de nouvelles vitales. SiriusXM ajoute également du contenu sélectionné entièrement nouveau et ramène des chaînes musicales très appréciées par des artistes de renom.

#StayHome Radio, une chaîne musicale réconfortante sans publicité, sera lancée aujourd'hui, le 1er avril, sur la plateforme de diffusion en continu et sur la chaîne 179 de la plupart des radios SiriusXM. La chaîne présentera des chansons joyeuses et inspirantes d'artistes comme Lizzo, Coldplay, P!nk et Bob Marley.

Et tandis que les gens passent du temps à la maison, SiriusXM ramène The Billy Joel Channel, Dave Matthews Band Radio, ainsi qu'une nouvelle chaîne remplie des 1 000 chansons les plus populaires de différents genres, toutes disponibles sur l'application SiriusXM, les appareils connectés, de même que la plupart des radios SiriusXM, à compter d'aujourd'hui.

La chaîne exclusive SiriusXM de Billy Joel, The Billy Joel Channel, présente de la musique qui s'étend sur l'ensemble de sa carrière longue de plusieurs décennies, y compris des chansons de ses albums en direct et en studio, et des histoires exclusives de Billy sur sa musique et sa carrière. Tout au long du mois, la chaîne diffusera également Billy Joel: An Evening of Questions and Answers...and a little music too, enregistré l'an dernier à Miami au Faena Theater. On peut l'écouter sur l'application SiriusXM dans la catégorie Rock, et sur les radios SiriusXM sur la chaîne 30.

Dave Matthews Band Radio présentera de la musique issue de la longue carrière du groupe, de même que des entrevues exclusives jamais entendues et des rediffusions et des points saillants du récent spectacle Pay It Forward: Live diffusé par Dave depuis sa maison et en simultané sur SiriusXM. On pourra écouter le spectacle de Dave « en direct de chez lui » au complet mercredi à 17 h HE/14 h HP, jeudi à 14 h HE/11 h HP, vendredi à 20 h HE/17 h HP, et tout au long de la fin de semaine. La chaîne ramènera également la Friday Night Concert Series, avec un spectacle complet tiré des archives chaque vendredi soir à 20 h HE/17 h HP. Pendant que le groupe n'est pas sur la route, la Friday Night Concert Series présentera des spectacles exceptionnels, y compris la tournée 2018 et 2019 du groupe, qui a d'abord été entendue en direct exclusivement sur SiriusXM. On peut écouter Dave Matthews Band Radio sur l'application SiriusXM dans la catégorie Rock et sur les radios SiriusXM sur la chaîne 176, initialement.

Le Top 1000 Channel lancera un nouveau compte à rebours toutes les deux semaines, en commençant par les 1 000 chansons de rock classique les plus populaires, suivies des chansons les plus populaires dans les catégories vieux succès, rock alternatif (années 80 à aujourd'hui), country, R&B, hard rock et hip-hop. On peut l'écouter sur l'application SiriusXM et sur la plupart des radios SiriusXM sur la chaîne 177.

Les chaînes musicales sans publicité de SiriusXM offrent une grande variété de choix, des favoris tels que The Highway, SiriusXM Hits 1 et nos chaînes des décennies aux chaînes soutenues par les artistes telles que The Beatles Channel, The Garth Channel, Pearl Jam Radio, Grateful Dead Channel, LL COOL's Rock The Bells Radio, Bruce Springsteen's E Street Radio et Eminem's Shade 45.

Il existe également de nombreuses autres chaînes musicales offertes en ligne seulement, dont plus de 100 chaînes de musique Xtra pour toutes les humeurs, occasions ou activités, ainsi que des chaînes musicales pour se détendre à la maison, comme SiriusXM Chill, Watercolors et SiriusXM Coffee House. Les chaînes musicales SiriusXM hébergent plus de 200 animateurs servant de compagnons de confiance à des millions de personnes se voyant dans l'obligation de rester à la maison en Amérique du Nord.

Les auditeurs reçoivent également des nouvelles en direct de grands médias comme CNN, FOX News, CNBC, MSNBC, Radio-Canada et BBC World Service, ainsi que de précieux renseignements de chaînes comme Doctor Radio, appuyée par NYU Langone Health, et Business Radio. Il y a aussi des chaînes inspirantes et confessionnelles, de multiples chaînes d'humour, des chaînes de discussion dynamique sur le sport comme Mad Dog Sports Radio, et plus encore.

Les chaînes de divertissement de SiriusXM comprennent Radio Andy et SiriusXM Stars, avec des émissions quotidiennes en direct couvrant les nouveautés en matière de culture pop, de célébrités, de style de vie, etc. Les auditeurs peuvent écouter des émissions en direct des animateurs de SiriusXM, entre autres Andy Cohen, Jenny McCarthy, Jess Cagle, Jeff Lewis, Bevy Smith et Michelle Collins.

L'application SiriusXM offre également des fonctionnalités supplémentaires telles que la vidéo SiriusXM, les stations personnalisées propulsées par Pandora que les auditeurs peuvent organiser eux-mêmes, et une bibliothèque sur demande avec plus de 10 000 heures d'émissions, de prestations musicales exclusives, d'entrevues et de documentaires audio archivés.

L'application SiriusXM est disponible sur les téléphones cellulaires, les tablettes et les ordinateurs, ainsi que sur une grande variété d'appareils connectés à la maison, y compris les téléviseurs intelligents, les appareils avec Amazon Alexa ou Google Assistant, Apple TV, PlayStation, Roku, les haut-parleurs Sonos et plus encore.

SiriusXM Canada

SiriusXM Canada Inc., qui fait affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et offre de la musique sans pauses publicitaires, des commentaires et événements sportifs en direct de premier plan, de l'humour, des actualités, ainsi que des émissions de divertissement et des discussions exclusives. SiriusXM est offert dans les véhicules de toutes les grandes marques automobiles, sur les téléphones intelligents et autres appareils connectés de même qu'en ligne à siriusxm.ca/fr/.

Les radios et accessoires SiriusXM sont offerts en ligne sur son site et chez les détaillants partout au pays. De plus, la Musique SiriusXM pour entreprises permet à une grande variété d'entreprises de syntoniser de la musique sans pauses publicitaires. SiriusXM est également un fournisseur important de services connectés pour véhicules. Les clients ont notamment accès à diverses fonctions sécuritaires et pratiques, comme les signalements automatiques de collisions, l'aide au recouvrement d'un véhicule volé, une assistance routière de qualité supérieure et un service de navigation détaillé.

SiriusXM Canada a été désignée comme l'une des entreprises les mieux gérées au Canada pendant 11 années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

