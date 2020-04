Les robots aident à lutter contre le coronavirus dans le monde ? rapports IFR





Les robots jouent un rôle important dans la lutte contre le coronavirus SARS-CoV-2 dans le monde. Le robot de désinfection UVD, par exemple, est en forte demande depuis le début de la pandémie de COVID-19. Les hôpitaux chinois ont commandé plus de 2 000 robots UVD au fabricant danois Blue Ocean Robotics. Ils ont commencé à détruire des virus à Wuhan, où la pandémie mondiale a commencé. Les unités opèrent dans plus de 40 pays - en Asie, en Europe et aux États-Unis. UVD utilise la lumière ultraviolette (UV-C) pour tuer les micro-organismes nuisibles. Le robot est actuellement titulaire du prix de l'innovation IERA décerné par l'IEEE et la Fédération internationale de robotique (IFR).

« Nous aidons maintenant à résoudre l'un des plus gros problèmes de notre époque, en empêchant la propagation de virus et de bactéries avec un robot qui sauve des vies », explique Claus Risager, PDG de Blue Ocean Robotics. « La demande immédiate a beaucoup augmenté avec l'épidémie de COVID-19. Les clients existants achètent beaucoup plus d'unités qu'auparavant, et de nombreux nouveaux clients commandent les robots UVD pour lutter contre le coronavirus et d'autres micro-organismes nuisibles. » Il s'agit d'une réussite continue pour le robot primé IERA. Blue Ocean Robotics a connu une croissance des ventes de plus de 400 % par an au cours des deux dernières années.

Un robot aide dans les aéroports, les écoles ou les bureaux

Le robot danois se déplace de manière autonome dans les chambres des patients et les salles d'opération - couvrant toutes les surfaces critiques avec la bonne quantité de lumière UV-C afin de tuer des virus et des bactéries spécifiques. La technologie fonctionne également dans des environnements tels que des bureaux, des centres commerciaux, des écoles, des aéroports et des installations de production.

« Les robots ont un grand potentiel pour nous soutenir dans la grave pandémie de corona actuelle », a déclaré le Dr Susanne Bieller, Secrétaire générale de la Fédération internationale de robotique.

