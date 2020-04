Vype lance une série de musiques virtuelles d'une semaine pour entrer en contact avec les adeptes





Acantha Lang, Lil Rice et Okiem s'associent à Vype pour offrir des spectacles intimes afin de divertir les adeptes de musique à domicile

LONDRES, 1er avril 2020 /PRNewswire/ -- Alors qu'une liste croissante de concerts de musique sont annulés ou reportés, les musiciens sont toujours désireux de se connecter avec leurs adeptes. Vype, la marque de cigarettes électroniques qui se consacre à offrir des moments d'inspiration uniques, lance une série d'une semaine de concert en direct au domicile des musiciens, les routes d'inspiration. Intérieur (Routes of Inspiration. Inside).

Chaque représentation comprendra des conversations intimes avec des musiciens prometteurs sur la façon dont ils trouvent l'inspiration chez eux, ainsi qu'un spectacle de musique en direct unique en son genre. Jouant des chansons de résilience et d'espoir, cette série musicale gratuite est conçue pour inspirer des façons créatives de se connecter tout en restant chez soi. La série aura lieu les mardi, jeudi et vendredi et sera diffusée en continu sur la page Instagram Vype_worldwide.

« Nous nous sommes engagés à inspirer le plus grand nombre possible de nos consommateurs adultes dans le monde entier », déclare Elly Criticou, directrice de la catégorie « Vapeur » chez British American Tobacco. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de continuer à offrir des expériences uniques qui encouragent les gens à trouver différentes façons de rester en contact les uns avec les autres. »

La série musicale débutera cette semaine avec Acantha Lang, née à La Nouvelle-Orléans, le mardi 31 mars à 17 h TMG, suivie par le compositeur et pianiste Okiem le jeudi 2 avril à 17 h TMG et terminera la semaine avec la chanteuse Lil Rice le vendredi 3 avril à 17 h TMG. Les présentations mettront en vedette un éventail de genres musicaux, notamment le blues et la soul, le classique cinématographique et le country rock.

À propos de British American Tobacco : Le British American Tobacco Group (BAT) est l'une des principales organisations mondiales de biens de consommation multiples catégories, qui fournit des produits à base de tabac et de nicotine à des millions de consommateurs dans le monde entier. Il emploie plus de 55 000 personnes, est leader du marché dans plus de 55 pays et possède des usines dans 48 pays. Son portefeuille stratégique se compose de ses marques de cigarettes mondiales et d'une gamme croissante de produits à risque potentiellement réduit, comprenant des produits d'échauffement à la vapeur et au tabac ainsi que des produits oraux traditionnels et modernes.

Contact pour les médias : Natasha Webster, 336-741-2134

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1139361/Vype_Virtual_Music_Series.mp4

