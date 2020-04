Huawei maintient une croissance stable sur le marché des entreprises en 2019





Appui à la numérisation de l'industrie avec de solides évolutions dans la 5G, l'IA et le nuage

SHENZHEN, Chine, 1er avril 2020 /PRNewswire/ -- Huawei a publié hier son rapport annuel de 2019 donnant les détails sur les performances solides de l'entreprise. Les produits générés par ventes de biens à l'échelle mondiale de la Société en 2019 clôturent à 858,8 milliards CNY, soit une augmentation de 19,1 % en glissement annuel. Huawei a maintenu une croissance stable sur le marché des entreprises et a réalisé des produits de ventes de 89,7 milliards CNY, soient 8,6 % d'augmentation en glissement annuel. L'entreprise commerciale de Huawei est devenue l'un des moteurs essentiels de la croissance globale de la Société. En date de 2019, plus de 700 villes et de 228 entreprises Fortune Global 500 ont choisi Huawei comme partenaire pour leur transformation numérique. En outre, l'entreprise commerciale de Huawei dispose d'un réseau de plus de 28 000 partenaires dans le monde entier et ceci contribue à hauteur de 86 % aux recettes mondiales du groupe d'entreprises. À travers ce réseau mondial de partenaires, Huawei a favorisé l'édification d'un écosystème prospère d'interdépendances créant de la valeur pour les clients et l'ensemble du secteur.

En 2019, Huawei a connu une expansion rapide dans son entreprise commerciale. Grâce à ses efforts constants en recherche et développement et ses investissements dans les nouvelles technologies de l'information et des communications (TIC) comme la 5G, l'intelligence artificielle (IA) et le nuage, Huawei tire pleinement parti des avantages collaboratifs des nouvelles technologies afin d'accélérer l'innovation dans les produits, la numérisation de l'industrie et le développement intelligent. En outre, le principe « être intégré » a été bien adopté dans l'entreprise commerciale, de façon telle que le succès est partagé avec les intervenants grâce à des politiques de partenariat équitables, justes, transparentes et simples.

Innovation dans les produits et solutions pour le marché des entreprises avec les technologies en tête de la 5G, du nuage et de l'IA

Au cours de l'année, Huawei a exploité la synergie entre le nuage, l'IA et la 5G pour fournir des services de nuage public et des solutions de nuage hybride qui sont stables, fiables et durables. HUAWEI CLOUD a lancé plus de 200 services et 190 solutions dans le nuage, tandis que plus de 3 millions d'utilisateurs et de développeurs en entreprise font actuellement appel à HUAWEI CLOUD pour développer des produits et des solutions.

En utilisant le nuage comme base, Huawei a lancé la plateforme numérique Huawei Horizon intégrant les nouvelles technologies de l'information et des communications, notamment l'internet des objets (IdO), l'IA, les mégadonnées, la vidéo, les communications convergées et les systèmes d'information géographique (SIG) afin de jeter les bases du monde numérique du futur. Selon Dell'Oro Group, cabinet indépendant de premier plan dans les études de marché, Huawei s'est classée comme numéro 1 sur le marché mondial hors Amérique du Nord du point d'accès (AP) intérieur pour Wi-Fi 6 entre les troisièmes trimestres de 2018 et 2019 grâce à ses services de qualité destinés à des clients de divers secteurs comme l'enseignement, le commerce de détail, les soins de santé et les produits manufacturés.

Par ailleurs, Huawei a réalisé en 2019 une nouveauté dans l'industrie avec le lancement du CloudEngine 16800, premier commutateur destiné aux centres de données et conçu pour l'époque de l'IA, lequel a été déployé à l'échelle commerciale dans plus de 150 centres de données d'entreprise autour du globe. Les trois OptiX, à savoir OptiXtrans, OptiXaccess et OptiXstar, ont été adoptés par plus de 3 800 sociétés sur 158 pays et régions. Selon un rapport de Gartner publié en septembre 2019, les produits de stockage de Huawei ont occupé la zone des Leaders sur le Quadrant magique. Huawei a également fait paraître deux solutions phares pour le marché des entreprises ? HiCampus et HiDC ? faisant appel à ses technologies d'avant-garde dans la 5G, la transmission optique, le réseautage sur protocole internet (IP) et l'IA, ainsi qu'à une innovation collaborative réalisée dans tous les domaines technologiques.

Aider les gouvernements et les entreprises à effectuer leur transformation numérique et à accélérer le développement dans différents secteurs

Huawei dispose d'une vaste expérience de l'aide apportée aux pouvoirs publics et aux entreprises qui passent au numérique. Dans les domaines concernant notamment les villes, campus, transports, énergies, produits manufacturés et modes d'enseignement intelligents, Huawei travaille avec des partenaires mondiaux en vue du déploiement de solutions et de modèles commerciaux innovants pour créer une nouvelle valeur.

En 2019, Huawei était partenaire de plus de 4 200 prestataires procurant leurs services à plus de 50 000 clients dans le monde entier. La Société a participé à des projets de villes intelligentes dans plus de 200 villes sur plus de 40 pays et régions, et elle a contribué à la transformation numérique de plus de 1 000 institutions financières en ce qui concerne la finance inclusive, l'innovation dirigée dans les services par les données et le système bancaire ouvert. Huawei est au service de plus de 170 lignes ferroviaires urbaines dans plus de 70 villes autour du globe, et s'applique à construire des systèmes intégrés de transport pour les villes mondiales. En s'appuyant sur l'expérience acquise dans le cadre de sa propre transformation numérique, Huawei a réussi l'édification de campus intelligents pour plus de 300 clients. Grâce à des technologies innovantes de l'information et des communications, Huawei aide divers secteurs, dont les produits manufacturés et l'énergie à remodeler leurs chaînes de fabrication et de valeur tout en stimulant la mise à niveau de leurs systèmes intelligents.

Dynamiser les partenaires d'entreprise et construire un écosystème prospère

Pour se concentrer sur le marché des entreprises, Huawei a mis en place 13 OpenLabs dans le monde entier. Dans ces OpenLabs, les partenaires reçoivent un soutien visant à une innovation en commun dans les solutions, le marketing, la culture de talents, les finances, les chaînes d'approvisionnement et les systèmes de technologies de l'information (TI) pour qu'ils puissent constamment améliorer leurs capacités et diriger leur transformation vers un succès partagé. En s'engageant à partager son expérience, sa technologie et ses normes de culture de talents, Huawei a collaboré avec un nombre considérable d'autorités enseignantes, universités et autres acteurs de l'écosystème dans le monde entier pour établir un écosystème ouvert et favorable à la culture de talents dans les TIC et conduire la numérisation de l'industrie.

L'application intégrée de la 5G, du nuage et de l'IA ouvrira dans le futur la voie vers un monde nouveau où tous les objets perçoivent, restent connectés et agissent de manière intelligente. Huawei mettra au point des produits innovants reposant sur ces technologies et fournira des solutions pour répondre aux besoins des clients. Ces solutions apporteront aux différentes industries le soutien de l'intelligence et aideront les usagers à passer au numérique pour un plus grand potentiel de développement.

Les états financiers dans le Rapport annuel de 2019 ont tous été indépendamment audités par KPMG, cabinet comptable international faisant partie des 'Quatre Grands' (Big Four). Pour télécharger le Rapport annuel de 2019, visiter www.huawei.com/en/press-events/annual-report/2019

