L'hébergeur IKOULA aide les entreprises à poursuivre leurs activités, et met à leur disposition ses solutions de travail collaboratif, de sauvegarde et de stockage

Pour aider les entreprises en difficulté avec l'arrivée du Covid-19 sur le territoire, IKOULA se mobilise et met à leur disposition plusieurs outils, pour les soutenir et les aider à poursuivre leurs projets.

« La crise que connaît actuellement la France est sans précédent, tant au niveau sanitaire qu'économique, » explique Jules-Henri GAVETTI ? Président et co-fondateur d'IKOULA. « En tant que PME, nous savons qu'il est important de se serrer les coudes en pareilles circonstances. Notre leitmotiv ?'we host with care'' prend plus que jamais tout son sens. C'est pourquoi il nous tenait à coeur de mettre à la disposition de chacun plusieurs outils, et ainsi les aider à poursuivre leurs activités le plus sereinement possible, tout en anticipant la reprise. »

- Pour sauvegarder ses postes de travail

Dans le contexte actuel, le télétravail bouscule les usages et les comportements. Cela peut entraîner un oubli de sauvegarde de ses fichiers et constituer un risque pour l'entreprise. Pour pallier à cela, IKOULA met à disposition 5 Go de sauvegarde via sa solution BaaS (Backup as A Service) IKOULA Cloud Backup by Acronis. Complète, flexible et surtout rapide à mettre en place, elle permet à tous de sauvegarder et de restaurer ses données, et ce sans contrainte de temps ni de lieu.

Offre disponible via le lien suivant avec le code backupme

- Pour héberger en urgence un site ou créer un VPN

En ces temps de crise, une entreprise peut avoir besoin de monter en urgence un VPN ou d'héberger un site Internet éphémère. Dans ce cas, le micro-serveur peut être l'allié idéal. IKOULA offre pendant un mois un Raspberry Pi 4 IPv4 & IPv6.

Offre disponible via le lien suivant avec le code IKRASP

- Le Cloud pour favoriser le travail collaboratif malgré la distance

En télétravail, les activités quotidiennes, ainsi que la communication inter-services & inter-collaborateurs peuvent être difficiles. Utiliser le Cloud pour déployer des instances hébergeant des applications open-source telles que RocketChat pour la messagerie instantanée, OpenOffice pour la bureautique ou Jitsi et Jami pour les visioconférences permettra de redonner du lien à l'entreprise, et de gagner en efficacité. Pendant toute la période de confinement, IKOULA met à disposition son Cloud et ses applications One Click gratuitement.

- Pour stocker ses fichiers & applicatifs grâce à un serveur Synology

Afin de partager au mieux les fichiers, de diffuser de la vidéo et d'utiliser de nombreuses autres applications en toute sécurité, IKOULA offre pendant ce mois de confinement un serveur NAS Synology DS115j. Avec ce serveur en mode hébergé, il est possible d'ajouter une multitude d'applications, telles que LogicalDoc pour la gestion documentaire, ou SynologieDrive, pour le partage de fichiers.

Offre disponible via le lien suivant avec le code IKOULASYNO

À propos d'IKOULA

Pionnier du Cloud français depuis 1998, IKOULA possède ses propres Datacenters en France, ainsi que deux filiales, en Espagne et aux Pays-Bas. Parce que l'Humain fait partie de son ADN, IKOULA entretient une relation de proximité avec ses clients, et met à leur disposition des équipes d'experts disponibles en 24/7, pour les conseiller et les accompagner dans leurs activités. Les équipes d'IKOULA sont d'ailleurs polyglottes, afin de répondre aux problématiques d'internationalisation de l'ensemble de ses clients, répartis dans plus de 60 pays sur 4 continents.

