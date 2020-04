Clarity désigne le Dr Gillies O'Bryan-Tear pour présider un groupe nouvellement créé qui sera chargé du développement clinique à l'international





SYDNEY, 1er avril 2020 /PRNewswire/ -- Clarity Pharmaceuticals, une société de produits radiopharmaceutiques spécialisée dans le traitement des maladies graves, est heureuse d'annoncer que le Dr Gillies O'Bryan-Tear présidera le Global Clinical Development Group, un groupe nouvellement créé chez Clarity qui sera chargé du développement clinique à l'international.

Le Dr O'Bryan-Tear a rejoint le secteur pharmaceutique en 1986 où il a passé 30 années dans le développement clinique, la gestion médicale et des fonctions commerciales. En 2009, il est devenu responsable médical d'Algeta ASA, une société norvégienne cotée en bourse active dans les biotechnologies et qui met au point un produit radiopharmaceutique pour le cancer de la prostate, Xofigo, lequel a été commercialisé à travers le monde en 2013. Algeta a été rachetée en 2014 par Bayer AG pour 2,9 milliards de dollars.

Le Global Clinical Development Group comprendra également d'autres anciens membres d'Algeta, comme le Dr Robert Miller, le responsable médical de Clarity, qui a apporté un appui dans la gestion médicale et le développement clinique au cours de sa carrière de 30 années dans le secteur, dont de nombreuses années chez Algeta. Le Dr Anne-Kirsti Aksnes rejoindra également le groupe et jouit d'une expérience de plus de 20 années dans la recherche et le développement clinique dans les secteurs des produits pharmaceutiques et des biotechnologies et d'une expérience de 10 années dans la physiologie clinique. Le Dr Aksnes est consultant pour l'organisation de recherche contractuelle Smerud en Norvège, et elle a exercé les fonctions de vice-présidente de la recherche clinique chez Algeta, où elle a joué un rôle essentiel dans les affaires de stratégie, scientifiques, de développement clinique et médicales.

Le Global Clinical Development Group a été créé en vue d'accélérer la mise au point de produits radiopharmaceutiques théranostiques de prochaine génération de Clarity fondés sur le cuivre 64 (Cu?64) pour le diagnostic et sur le cuivre 67 (Cu-67) pour la thérapie en combinaison avec le meilleur chélateur de cuivre de Clarity.

Avec tous les produits SARTATETM, SAR-Bombesin et SAR-bisPSMA de Clarity en phase d'essai clinique en 2020, Clarity s'appuiera sur l'immense expérience du Global Clinical Development Group pour optimiser le processus de commercialisation en faisant appel à l'expérience globale du groupe en matière de développement clinique, avec les principaux leaders d'opinion (KOL) et le conseil consultatif scientifique (SAB) de Clarity. L'expérience particulière du groupe dans la mise au point efficace de traitements pour le cancer de la prostate est en rapport extrêmement étroit avec la mise au point clinique de l'actif SAR-bisPMSA de Clarity, qui présente un immense potentiel en tant que diagnostic autonome et de multithérapie.

Lors de sa nomination, le Dr O'Bryan-Tear a déclaré : « Je suis heureux de soutenir la poursuite du développement clinique de son portefeuille d'actifs en préparation, aux côtés d'anciens collègues d'Algeta. Pour assurer la réussite de tout produit, il est essentiel de concevoir correctement les essais cliniques, en faisant appel aux meilleurs expérimentateurs cliniques au monde et en se concentrant sur un solide processus de commercialisation conforme aux réglementations afin de permettre aux produits de Clarity d'évoluer rapidement dans les essais cliniques vers leur commercialisation. En concevant ces études correctement dès le début, nous pouvons être certains d'avoir optimisé les atouts des produits avant leur mise sur le marché. Nous mettons déjà en oeuvre des plans visant à renforcer notre SAB, notamment avec la désignation récente du professeur Oliver Sartor, et à rassembler des KOL de classe mondiale dans l'espace de la prostate afin de soutenir ce groupe. »

Pour le président directeur de Clarity, le Dr Alan Taylor : « Les excellents résultats précliniques obtenus jusqu'à présent avec nos agents Cu-64 et Cu-67 SAR-bisPSMA pour le cancer de la prostate montrent que nous disposons de la meilleure molécule PSMA de la catégorie, malgré un petit nombre d'agents PSMA concurrentiels dans des essais cliniques de l'espace du cancer de la prostate. Conjugués aux atouts logistiques du Cu-64 et du Cu-67, qui incluent une plus longue durée de conservation, une fabrication hors-site et l'absence de générateurs ou de réacteurs nucléaires, nous pensons qu'ils pourraient révolutionner les produits radiopharmaceutiques, nous permettant ainsi d'entrer sur le marché plus grand de l'oncologie. En agençant correctement le processus de développement, nous éviterons les écueils découlant de la commercialisation de produits sur le fondement d'études dans lesquelles le dosage thérapeutique n'est peut-être pas optimisé. »

Pour le directeur général de Clarity, le Dr Colin Biggin : « Je suis très heureux de travailler à nouveau avec d'anciens collègues d'Algeta dans la mise au point d'un nouveau produit visant le cancer de la prostate. Le Dr O'Bryan-Tear, le Dr Miller et le Dr Aksnes jouissent d'une expérience unique en ce qu'ils ont mis sur le marché un nouveau produit radiopharmaceutique, et nous espérons pouvoir nous appuyer sur leur savoir-faire pour toute la plateforme de nos produits. »

À propos de Clarity

Clarity est une société de médecine personnalisée qui se spécialise dans le traitement des maladies graves. La société domine le marché des produits radiopharmaceutiques innovants grâce au développement de thérapies ciblées pour le traitement du cancer et d'autres maladies graves touchant les adultes et les enfants.

www.claritypharmaceuticals.com

Contact médias

Dr Alan Taylor

Président directeur

+61(0)413 871 165

ataylor@claritypharm.com

Communiqué envoyé le 1 avril 2020 à 05:46 et diffusé par :