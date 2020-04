Identification précoce des problèmes respiratoires à domicile - StethoMe déploie sa solution dans en Europe





StethoMe annonce ce jour le déploiement européen de son dispositif médical révolutionnaire après avoir signé d'importants contrats avec des fournisseurs de solutions de télémédecine MaQuestionMedicale en France et Home Doctor en Espagne. StethoMe combinera son stéthoscope sans fil intelligent aux plateformes de télémédecine de MaQuestionMedicale et Homedoctor, qui mettent en contact permanent les patients avec les docteurs et les professionnels de la santé.

Avec la signature de ces deux contrats, les patients auront accès à StethoMe en France et en Espagne dans les prochaines semaines. StethoMe est également en pourparlers avec d'autres sociétés de télémédecine de premier rang en Europe.

StethoMe révolutionne la manière de déceler des signes précoces de problèmes respiratoires chez les adultes et les enfants, depuis leur domicile. Il s'agit du tout premier stéthoscope sans fil intelligent capable de détecter, classer et analyser les bruits pathologiques dans les poumons avec une précision de qualité médicale. En plus d'identifier les éventuels problèmes respiratoires, les algorithmes IA de StethoMe sont 29% plus précis que les pneumologues.

"Notre équipe de techniciens et d'experts médicaux ont consacré ces cinq dernières années à la R&D afin de créer un stéthoscope sans fil intelligent", déclare Wojciech Radomski, PDG de StethoMe. "À l'heure où les services médicaux sont sous pression à l'échelle mondiale en raison de la pandémie de COVID-19, nous pensons que les contrats que nous avons signés contribueront à alléger le fardeau pesant sur les systèmes de santé et à réduire la propagation de la maladie."

StethoMe a reçu une certification complète pour son dispositif et ses algorithmes IA, et a fait l'objet d'un ensemble rigoureux d'évaluations et de tests menés par diverses organisations médicales.

Pour de plus amples renseignements sur StethoMe, veuillez visiter www.stethome.com.

FIN

À propos de StethoMe

StethoMe est une société qui crée des solutions innovantes dans le domaine de la télémédecine. Notre produit phare est un stéthoscope sans fil fonctionnant avec une application dédiée sur smartphone et StethoMe AI. L'appareil et les algorithmes d'IA sont certifiés dans l'UE en tant que dispositif médical (CE2274).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 1 avril 2020 à 05:05 et diffusé par :