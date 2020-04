Neteera, le leader mondial de la surveillance sans contact des fonctions vitales, lance un système de détection sans contact des fonctions vitales pour le dépistage précoce du COVID-19 et les soins à domicile associés





JÉRUSALEM, 1er avril 2020 /PRNewswire/ -- Alors que le monde entier est aux prises avec l'actuelle pandémie de COVID-19 (coronavirus), une grande attention est portée à l'interface qui se fait entre les personnes affectées par le virus et les infrastructures fournissant les traitements essentiels aux personnes qui en ont un besoin urgent.

C'est précisément sur la gestion de ce moment critique de saturation que la startup Neteera, basée à Jérusalem, a travaillé d'arrache-pied au cours des cinq dernières années. Neteera a mis au point un minuscule micro-capteur qui détecte les fonctions vitales telles que les fréquences cardiaques et respiratoires, à distance et à travers les vêtements, sans besoin de lien physique avec la personne surveillée.

En réponse à la crise actuelle du COVID-19, Neteera a annoncé aujourd'hui qu'elle a accéléré le calendrier de production de sa plate-forme commerciale de première génération, la série Neteera Contactless Vitals (NCV), dans deux configurations distinctes :

Dépistage sans contact Neteera-1.0 : intégré à une caméra thermique, il détecte rapidement une fréquence cardiaque, une fréquence respiratoire et une température élevées, qui sont des symptômes avérés du COVID-19. Cela sert au dépistage de première ligne dans les hôpitaux, les transports en commun, les lieux de travail ou tout autre endroit où cela est nécessaire. Capteur de fonctions vitales sans contact Neteera-1.2 : pour la surveillance continue sans contact des fonctions vitales là où se trouve le patient - que ce soit à l'hôpital, dans un établissement de soins ambulatoires ou chez lui. Le capteur de Neteera signale les personnes qui ont besoin d'une attention urgente et réduit le risque de transmission du COVID-19 et des infections associées aux soins (IAS).

Ces plateformes sont au centre de la collaboration actuelle de Neteera avec les organismes de santé gouvernementaux et privés en Israël et à l'étranger.

Isaac Litman, fondateur et PDG de Neteera, a déclaré : « Les besoins urgents demandent des réponses urgentes et nous appelons d'autres acteurs du secteur à conjuguer leurs forces avec celles de Neteera dans le cadre de cette initiative. Le déploiement rapide de technologies de dépistage largement améliorées nous permettra à tous d'être en sécurité lorsque nous retournerons sur notre lieu de travail et offrira la possibilité d'améliorer les soins prodigués aux patients à l'hôpital et à domicile ».

Neteera, le leader mondial des solutions de surveillance à distance et sans contact des fonctions vitales, est une entreprise technologique basée à Jérusalem. En associant un radar sur puce haute résolution propriétaire et un logiciel breveté, Neteera permet pour la première fois de surveiller en permanence les fonctions vitales humaines à distance et sans contact. Cela augmente le niveau de confort des patients, fournit de précieuses données physiologiques en temps réel et diminue les infections associées aux soins (IAS) en réduisant le plus possible le contact physique entre les patients et le personnel soignant.

