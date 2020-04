Le Keio Plaza Hotel Tokyo propose un buffet de desserts aux fraises et met en oeuvre des mesures de précaution contre le coronavirus





Le Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH) Tokyo, l'un des hôtels internationaux les plus prestigieux du Japon, situé dans le quartier de Shinjuku, à Tokyo, organise depuis trois mois un buffet spécial de desserts aux fraises, baptisé « Strawberry Dessert Buffet » dans son restaurant « Jurin » ouvert toute la journée au deuxième étage de l'hôtel. En raison de la popularité de cet événement, nous avons décidé de le prolonger jusqu'au 31 mai 2020 et de servir de nouveaux desserts spécialement créés autour du thème « Fraises et Lait ».

À partir du 1er mai, ce quatrième thème « Fraises et Lait » sera l'occasion de présenter des desserts spécialement préparés à partir d'une combinaison harmonieuse de fraises fraîches et de lait onctueux, pour le plaisir des enfants et des adultes. Une particularité de ce dernier thème sera la « dégustation de diverses crèmes fouettées maison », avec des crèmes fouettées méticuleusement préparées par nos talentueux pâtissiers à partir de trois crèmes fraîches différentes : deux crèmes à faible teneur en matières grasses, et une à faible teneur en sucre. Comme pour les 30 autres desserts différents proposés au buffet, nos pâtissiers serviront chaque dessert sur l'assiette ; cela permettra de prendre une photo commémorative et constituera également l'une de nos mesures de précaution contre le coronavirus.

Par ailleurs, nous prenons les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de nos clients, et empêcher la propagation du coronavirus. Nous désinfectons régulièrement à l'alcool les installations de nos restaurants, changeons tous les ustensiles de service à intervalles réguliers, et avons placé du personnel culinaire au poste de restauration pour servir les clients. Assurer la sécurité et la santé de nos clients et de notre personnel est notre priorité absolue, nous nous engageons pleinement à prendre les précautions appropriées pour offrir un environnement sûr et sain.

À propos du Keio Plaza Hotel

Le Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), situé à Shinjuku, en plein centre de la capitale japonaise, Tokyo, est l'un des plus grands hôtels internationaux du Japon. Notre hôtel compte plus de quinze restaurants et bars, et accueille une vaste clientèle locale et internationale, séduite par nos installations accueillantes, notre hospitalité chaleureuse et nos services uniques permettant de découvrir la culture japonaise, avec, notamment la possibilité d'essayer des kimonos de mariage, de participer à des cérémonies du thé, et bien d'autres choses encore. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Web, YouTube, Facebook ou Instagram.

