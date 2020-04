Ingram Micro Cloud offre aux revendeurs Microsoft un nouveau soutien pour les accompagner avec le rebranding d'Office 365





Ingram Micro Cloud a annoncé aujourd'hui la mise à disposition d'informations et de programmes visant à assister les revendeurs qui souhaitent aider leurs clients à naviguer facilement et avec succès dans le nouveau rebranding des abonnements à Office 365 SMB de Microsoft Inc.

Ingram Micro Cloud étend deux nouvelles incitations à ses partenaires : 30 jours gratuits pour les nouveaux postes Microsoft 365 achetés via le Cloud Marketplace (sur certains marchés) ainsi que la migration gratuite des e-mails et des données vers Microsoft 365.

Microsoft 365 est le cloud de productivité conçu pour aider les utilisateurs à accomplir ce qui compte, au travail comme dans la vie, avec les meilleures applications Office de leurs catégories, des services cloud intelligents et une sécurité avancée. Microsoft Teams continuera d'être inclus, offrant des capacités de travail à distance particulièrement importantes dans l'environnement actuel. Les Office 365 SMB business plans seront renommés Office 365 business plans à compter du 21 avril 2020. Les noms mis à jour pour Office 365 Business Essentials, Office 365 Business Premium, Microsoft 365 Business et Office 365 Business seront également reflétés sur l'Ingram Micro Cloud Marketplace à compter du 21 avril 2020. D'ici là, nous encourageons tous nos partenaires à commencer à utiliser les nouvelles conventions de dénomination.

Le développement d'une pratique de milieu de travail moderne (Modern Workplace) est devenu omniprésent avec les nouveaux Microsoft 365 business plans. Pour les partenaires cherchant à accélérer leur parcours cloud avec Microsoft 365, notre programme Modern Workplace Accelerate propose des promotions, des offres et des services exclusifs, pour vous aider à créer une pratique réussie. Pour des détails sur le programme et pour s'inscrire, voir ici.

« Le passage au cloud nécessite des outils et des compétences spécifiques », a expliqué Tim Fitzgerald, vice-président des canaux de ventes chez Ingram Micro Cloud. « Ingram Micro Cloud est là pour aider les partenaires à aller plus vite pendant ce passage et nous pensons qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour prendre les rênes avec Microsoft 365. »

En outre, Ingram Micro Cloud va prolonger son Offre de migration gratuite jusqu'au 30 juin 2020. L'offre permet aux partenaires de distribution d'accéder à une licence de migration FLY gratuite pour une migration fluide des données vers le cloud lors de l'achat de nouveaux postes nets pour Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 Business Standard (Office 365 Business Essentials, Office 365 Business Premium), Microsoft 365 Business Premium (Microsoft 365 Business), et Microsoft 365 E3 et E5. Les détails de l'offre sont disponibles ici.

À propos d'Ingram Micro Cloud

Ingram Micro Cloud rassemble des innovateurs et des résolveurs de problèmes pour aider le monde à en accomplir davantage. La société facilite et gère la chaîne de valeur numérique complexe du cloud, le tout alimenté par la technologie CloudBlue. Ingram Micro Cloud opère dans 64 pays avec plus de 55 000 partenaires revendeurs, et son Cloud Marketplace est au service de 6,5 millions de postes, offrant plus de 120 solutions cloud. Avec une portée mondiale inégalée, un accès facile à des outils automatisés d'intégration et de mise sur le marché, une expertise technique approfondie et une collection de solutions SaaS et IaaS évolutives, Ingram Micro Cloud aide les fournisseurs, les revendeurs et les prestataires de services gérés en offrant un service optimisé (« More as a Service »). Des informations détaillées sont disponibles à l'adresse www.IngramMicroCloud.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 31 mars 2020 à 20:00 et diffusé par :