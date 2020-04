1Drop inc., grâce aux efforts de son distributeur canadien exclusif Luminarie Canada, reçoit l'approbation du 1COPY tm COVID-19 QPCR KIT en vertu de l'arrêté d'urgence de la Ministre de la Santé





MONTRÉAL, 31 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Luminarie Canada Inc. («Luminarie») et son partenaire de développement 1drop Inc. («1drop») ont annoncé que Santé Canada, conformément au paragraphe 5 de l'arrêté d'urgence concernant l'importation et la vente de dispositifs médicaux destinés à être utilisés à l'égard de la COVID-19, entériné par la Ministre de la Santé le 18 mars 2020, a délivré une autorisation d'importation et de vente du nouveau kit RT-qPCR de 1drop «1COPY tm COVID-19 QPCR KIT» (« kit PCR »). Luminarie est le distributeur exclusif de ce kit PCR au Canada.

Yanick Thibeault, président de Luminarie Canada, a commenté: « Nous espérons que la disponibilité de ce nouveau kit PCR de 1drop, un leader émergent de systèmes de diagnostic utilisés au chevet du patient et de tests PCR rapides, aidera à soutenir la communauté de la santé publique dans sa lutte contre le COVID -19 en permettant l'introduction d'un nouveau test PCR rapide et hautement sensible pour assurer un approvisionnement ininterrompu au Canada. »

Le 1COPY tm COVID-19 QPCR KIT permet la détection qualitative du SRAS-CoV-2 par amplification de deux gènes cibles (gène E et gène RdRp) du virus causant la COVID-19 par qPCR en temps réel (y compris la réaction de transcription inverse) via l'ARN extrait d'échantillons cliniques (écouvillons nasopharyngés ou écouvillons oropharyngés) de patients suspectés de maladie infectieuse respiratoire. RdRp est la cible de détection spécifique au SRAS-CoV-2, et le gène E est la cible de détection spécifique au bêtacoronavirus.

En plus de sa sensibilité extrêmement élevée (limite de détection de 200 copies de génome par mL), le kit PCR permet d'obtenir des résultats en moins de 2 heures.

Les hôpitaux et les laboratoires de référence peuvent exécuter ce nouveau test sur une large gamme d'instruments de PCR en temps réel qui sont fréquemment disponibles au Canada et dans le monde.

Le 1COPY tm COVID-19 QPCR KIT est actuellement approuvé et / ou commercialisé dans plusieurs pays, dont l'Allemagne, la Corée du Sud, le Sri Lanka, le Luxembourg, le Paraguay, la Géorgie, la Bulgarie et le Canada. Il a été soumis pour approbation dans plusieurs pays, dont les États-Unis.

À propos de 1drop Inc.

1drop a été incorporé en 2017 à la suite d'un essaimage d'entreprises technologiques du programme C?Lab de Samsung Electronics. Le C-Lab de Samsung Electronics, situé en Corée du Sud, est un programme d'incubation interne qui a commencé en 2012 pour aider à inspirer une culture d'entreprise plus créative.

1drop a déjà fait approuver plus de cinq produits en Europe au cours des 18 derniers mois, dont un kit BCR-ABL qPCR.

À propos de Luminarie Canada Inc.

Luminarie Canada, la filiale canadienne de Luminarie Pty Ltd, est une société de distribution pharmaceutique spécialisée dans la commercialisation de produits de consommation en vente libre innovants et de haute qualité, de dispositifs médicaux en vente libre et de dispositifs médicaux utilisés dans le réseau hospitalier.

