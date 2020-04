Les outils novateurs de Cogeco Connexion gagnent en popularité auprès de ses clients durant la pandémie de la COVID-19





MONTRÉAL, le 31 mars 2020 /CNW Telbec/ - Cogeco Connexion, une filiale de Cogeco Communications inc. (TSX: CCA), est heureuse de constater que sa trousse d'auto-installation de services Internet et de télévision gagne en popularité durant la COVID-19.

Déjà, de nombreux clients ont utilisé la trousse d'auto-installation pour des services et Cogeco encourage ses autres clients à suivre cet exemple. Cette approche est recommandée dans le contexte de la pandémie actuelle afin d'assurer la sécurité de tous. La trousse d'auto-installation contient tout l'équipement et toutes les instructions nécessaires à une installation de nouveaux produits ou services par soi-même. Que ce soit pour un nouveau client ou un client existant, l'auto-installation est accessible, facile d'utilisation.

« Bien que le contexte soit particulier, il est extraordinaire de voir à quel point chez Cogeco, nos employés ont été créatifs et ont su s'adapter rapidement puisque nous avions déjà plusieurs outils en place pour favoriser l'auto-installation. Cette alternative est très appréciée de nos clients et depuis longtemps nous travaillons à l'encourager », affirme Michel Blais, vice-président, Réseaux, Opérations et Livraison Technologique chez Cogeco Connexion.

Cogeco tient à rappeler que dans le contexte actuel et afin de protéger ses employés ainsi que ses clients, les techniciens ne peuvent se déplacer que pour effectuer une réparation dans le but de rétablir la connexion d'un client, ou pour configurer une nouvelle connexion, et ce, seulement depuis l'extérieur de la maison. L'équipement nécessaire pour compléter l'auto-installation est livré directement au domicile. Du contenu tel que des vidéos et des guides sont déjà disponibles sur le site Internet de Cogeco pour accompagner les clients à chacune des étapes. Il est aussi possible d'être guidé par téléphone avec des agents du support technique ou même par vidéoconférence.

De plus, la cybersécurité demeure un enjeu de taille et particulièrement dans le contexte de la COVID-19. Cogeco offre donc des conseils utiles sur son site Internet et par l'entremise des sessions MonCompte de chaque client afin de rappeler l'importance de demeurer vigilants lorsque ceux-ci effectuent des démarches en ligne ou jouent à des jeux.

