COVID-19 : Les clients de la Banque Nationale peuvent désormais demander un report de versement pour prêt personnel en ligne

MONTRÉAL, le 31 mars 2020 /CNW Telbec/ -La Banque Nationale a mis en ligne aujourd'hui un formulaire permettant à ses clients particuliers de déposer une demande de report des versements des prêts personnels. Cela permet aux clients qui éprouvent des difficultés financières liées à la COVID-19 de reporter le paiement du capital et des intérêts jusqu'à trois mois.

Cette mesure fait partie de notre programme d'allègement financier mis de l'avant dans le cadre de la crise actuelle, et qui est mis à jour en continu sur bnc.ca. Les clients peuvent aussi faire une demande de report des versements des prêts hypothécaires, par l'entremise du formulaire mis en ligne la semaine dernière.

En raison du volume élevé de demandes que nous recevons en lien avec nos mesures de soutien, les délais de traitement s'étendent sur quelques jours. Nous assurons toutefois à nos clients qu'une réponse sera fournie à tous les demandeurs, et nous les remercions de limiter leurs appels de suivi à ce sujet. Ainsi, nos équipes pourront continuer de répondre efficacement aux demandes les plus urgentes.

« Notre priorité est d'aider nos clients à traverser cette situation exceptionnelle tout en assurant la sécurité de tous. C'est pourquoi j'encourage tous nos clients à opter pour nos solutions numériques, comme celle que nous annonçons aujourd'hui, afin de rester à la maison et de limiter la propagation du virus. Dans le contexte de la crise sanitaire que nous vivons actuellement, le bien-être collectif devient l'affaire de tous », a déclaré Lucie Blanchet, première vice-présidente à la direction, Particuliers et Expérience client à la Banque Nationale.

