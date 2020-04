La plateforme santé et bien-être de Hub International sera propulsée par EQ Care





MONTRÉAL, le 31 mars 2020 /CNW Telbec/ - Pionnière canadienne de la télémédecine, l'entreprise EQ Care a le plaisir d'annoncer que sa plateforme virtuelle sur la santé sera intégrée à un service de navigation et de gestion de soins fourni par Hub International (Hub) destiné aux forces de travail du Canada. Les membres de 'Hub Care' rejoindront la communauté EQ Care et auront accès, en tout temps, à des médecins, spécialistes de la santé mentale et autres professionnels de la santé, en français et en anglais.

Fort de son vaste réseau commercial, Hub - cinquième plus important courtier d'assurances au monde, comptant plus de 475 bureaux en Amérique du Nord - contribuera à l'avancement de la télémédecine et des programmes de bien-être, pour ses partenaires de régimes et leurs employés, particulièrement en cette période de pandémie. Les patients peuvent se connecter en direct aux gestionnaires EQ Care et aux professionnels de la santé formés pour détecter les symptômes de la COVID-19 (maladie à coronavirus) qui assureront le suivi de chaque patient, tout au long de ses soins et traitements.

« L'engagement de Hub International en matière de bien-être en milieu de travail bénéficiera non seulement à son vaste réseau de clients, mais aussi au système public canadien de soins de santé, selon Daniel Martz, PDG de EQ Care. Les soins virtuels en milieu de travail déployés par des gestionnaires de soins de santé d'expérience donnent accès à des centaines de médecins, spécialistes, professionnels paramédicaux et de la santé mentale ; ils peuvent soulager immédiatement la pression sur tout système public surchargé, tout particulièrement en période de crise. »

Soins de santé virtuels : ici pour durer

En optant pour un fournisseur de soins virtuels, Hub adopte une solution préventive et proactive d'avantages visant à accroître le bien-être au travail. Sa politique de guichet unique vise à créer un portail offrant à ses clients et à leurs employés l'accès le plus rapide possible à des professionnels de la santé expérimentés, grâce à une plateforme web sécurisée utilisant la voix, le texte et la vidéoconférence.

« Nous sommes au coeur d'une révolution technologique qui déstabilise et transforme les soins de santé. Nous croyons que la plateforme de soins de santé virtuels EQ Care est une importante valeur ajoutée pour nos clients, et que le service offert est en harmonie avec notre vision en matière d'innovation, pour améliorer la santé et le bien-être de nos participants aux régimes et leurs personnes à charge, précise Mary Lou MacDonald, responsable des pratiques nationales en matière de santé et de rendement pour le Canada au sein de HUB International. C'est l'engagement EQ Care en matière d'amélioration continue et d'excellence du service, jumelé à sa vision avant-gardiste permettant de concrétiser des innovations dans le domaine de la santé et du bien-être, qui ont motivé notre décision de créer un partenariat avec EQ Care dans le but de propulser la plateforme santé et bien-être de HUB International. »

EQ Care transforme les soins de santé virtuels

Alors que des employeurs canadiens parmi les plus importants commencent à offrir EQ Care à leurs employés, les soins virtuels deviennent une composante essentielle de la médecine moderne. Forte de plus de trois décennies d'expérience en soins à domicile, et à titre de première entreprise à offrir la télémédecine à grande échelle au Canada, EQ Care est bien positionnée pour définir des critères pour les soins de santé canadiens.

« Grâce à notre riche histoire en matière de soins de santé canadiens, ayant été les premiers à offrir des solutions de soins de santé virtuels aux Canadiennes et aux Canadiens, nous avons développé notre réussite en nous appuyant sur notre capacité à rester à l'avant-plan du changement, tout en proposant une expérience de soins de santé personnalisée et bienveillante à chaque patient, poursuit Daniel Martz. Il existe une incroyable synergie entre la stratégie de santé et bien-être de HUB International et la plateforme de soins de santé virtuels EQ Care, et nous sommes fermement déterminés à aider les clients de HUB International et leurs employés à obtenir un accès meilleur et plus rapide aux soins. »

À propos de EQ Care

EQ Care propose aux patients un accès en ligne bilingue, à l'échelle nationale, en tout temps, à une équipe spécialisée en santé mentale et en soins de santé, proposant des options de traitement complètes et personnalisées, à partir de tout appareil mobile ou connecté à Internet. Notre mission est de rester à l'avant-garde des soins aux patients et de veiller à ce que nos patients obtiennent le service de la meilleure qualité qui soit, grâce à notre plateforme technologique exclusive de santé virtuelle.

Chef de file du marché canadien des soins virtuels avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de la santé, détenant la certification ISO 9001:2015 et ayant géré plus de 400 000 consultations médicales virtuelles à ce jour, nous continuons d'innover afin d'offrir à nos participants aux régimes et à leurs membres des approches et des outils mobiles à la fine pointe de la technologie.

À propos de Hub International

Avec son siège social à Chicago, en Illinois, Hub International Limited est chef de file des courtiers d'assurance mondiaux de plein exercice offrant de l'assurance générale et immobilière, de l'assurance vie et santé, ainsi que des produits et services en matière d'avantages sociaux des employés, d'investissement et de gestion des risques. Comptant plus de 12 000 employés répartis dans des bureaux partout en Amérique du Nord, le vaste réseau de spécialistes de Hub offre la tranquillité d'esprit pour ce qui compte le plus, tout en protégeant ses clients, grâce à des solutions d'assurance sur mesure.

