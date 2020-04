Precision Biomonitoring reçoit une lettre d'intention du gouvernement du Canada à propos de ses capacités en matière de test de dépistage en réponse à la COVID-19





En attente de l'approbation de Santé Canada pour le test de dépistage de la COVID-19 pour examens délocalisés

GUELPH, ON et MISSISSAUGA, ON, le 31 mars 2020 /CNW/ - Precision Biomonitoring, un chef de file dans la mise au point d'outils d'ADN environnemental (ADNe) visant à détecter les organismes en 60 minutes sur les sites d'examens délocalisés, annonce qu'elle a été choisie par le gouvernement du Canada par l'entremise d'une lettre d'intention de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) pour son appareil à piles et son test de dépistage du SRAS-CoV-2 par Go-Strips pour examens délocalisés en réponse à la COVID-19. Precision Biomonitoring est l'une des dix premières entreprises à recevoir une lettre d'intention dans le domaine de l'approvisionnement lié à la COVID-19.

Les Go-Strips qui servent à poser le diagnostic du SRAS-CoV-2 détectent l'ARN du syndrome respiratoire aigu sévère, la COVID-19. Les cibles ARN de la COVID-19 sont multiplexées ensemble au moyen du contrôle positif de l'ARN de Biomeme (soit une extraction de l'ARN et un contrôle de la RT-PCR ) ce qui permet d'obtenir les résultats du test de dépistage sur place en 60 minutes. Le dépistage et le diagnostic précoces de la COVID-19 sont essentiels pour assurer une intervention rapide et ainsi atténuer les éventuels effets négatifs supplémentaires du virus. La solution mobile de Precision Biomonitoring, qui pèse seulement 1,2 kg et est alimentée par piles, convient parfaitement à tous les examens délocalisés où les personnes vulnérables doivent être dépistées, comme les centres d'évaluation, les centres d'hébergement et de soins de longue durée, les navires, les aéroports, les frontières, les régions éloignées et les régions isolées. Le test de dépistage est actuellement en attente d'approbation de Santé Canada.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir été choisis comme un partenaire de la première heure par notre gouvernement fédéral, a déclaré Mario Thomas, président et chef de la direction de Precision Biomonitoring. Le dispositif novateur de test de dépistage pour examens délocalisés de Precision Biomonitoring répond à l'appel lancé par le gouvernement du Canada dans le cadre du Plan canadien de mobilisation du secteur industriel pour lutter contre la COVID-19. En nous inspirant et en tirant profit de notre expérience dans le domaine sensible de la salubrité des aliments et de l'eau, nous sommes impatients maintenant à l'idée de travailler avec le milieu des soins de santé canadien en cette période sans précédent. »

Grâce à leurs capacités de faire passer neuf tests de dépistage par heure sur les sites d'examens délocalisés, avec des résultats obtenus en 60 minutes, les Go Strips qui servent à poser un diagnostic de SRAS-CoV-2 permettront de répondre à la demande de tous les ordres du gouvernement visant à accroître la capacité de dépistage de la COVID-19.

Solutions Go-Strips de Precision Biomonitoring pour le diagnostic du SRAS-CoV-2

Les Go-Strips faciles à utiliser de Precision Biomonitoring constituent une solution mobile pour les fournisseurs de soins de santé en Ontario et partout au Canada. L'appareil peut être transporté dans un sac de la taille d'un ordinateur portable, ce qui convient parfaitement pour les tests de dépistage devant être effectués sur place, surtout lorsque les résultats sont nécessaires rapidement dans les salles d'urgence, ainsi que dans les régions plus rurales et les régions éloignées.

Precision Biomonitoring

Fondée en 2016 par une équipe de scientifiques de l'Institut de la biodiversité de l'Ontario de l'Université de Guelph, Precision Biomonitoring fournit des solutions de surveillance d'ADNe sur place grâce à la plateforme TripleLockTM; ces solutions permettent un dépistage précoce des organismes pour ses clients, favorisant une intervention plus rapide. Nos clients sont toutes les organisations qui ont besoin d'une surveillance sur place et d'une identification rapide de tout organisme vivant dans tout type d'environnement. L'équipe de Precision Biomonitoring est au coeur des innovations technologiques dans l'industrie de la génomique. Nous entrevoyons pour l'avenir un monde dans lequel nous pourrons identifier n'importe quel organisme sur place, en un instant, partout sur la planète.

