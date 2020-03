1933 Industries présente ses résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2020





VANCOUVER, le 31 mars 2020 /CNW/ - 1933 Industries Inc. (la «?société?» ou «?1933 Industries?») (CSE: TGIF) (OTCQX : TGIFF), une entreprise de produits de cannabis de consommation courante, verticalement intégrée et axée sur la croissance, présente ses résultats financiers du deuxième trimestre 2020 («?T2 2020?») pour la période terminée le 31 janvier 2020. Tous les montants exprimés sont en dollars canadiens.

Au cours du deuxième trimestre de 2020, la société a complété avec succès deux projets d'investissement qui constituaient son principal objectif stratégique soient : l'achèvement de sa nouvelle installation de culture à Las Vegas ainsi que le début de la culture dans cette installation par sa filiale, Alternative Medicine Association (AMA) et l'expansion de ses activités de culture et de fabrication en Californie dans le cadre d'un accord de gestion avec Green Spectrum Trading Inc. («?Green Spectrum?») pour soutenir son portefeuille de biens de consommation courante et de partenaires sous licence. Les projets de la société ont duré deux trimestres et ont nécessité d'importantes dépenses en immobilisations et ressources et sont des étapes importantes. La société a également continué d'attirer des marques haut de gamme en tant que partenaires au Nevada et a ajouté la marque de produits comestibles The Pantry Company ainsi que la marque de cannabis haut de gamme Bloomtm à son vaste portefeuille de produits.

Bien que la société ait utilisé les ressources nécessaires afin de rendre opérationnel ses projets d'infrastructure au Nevada et en Californie, elle conserve tout de même une solide trésorerie, avec un solde de 9,1 millions de dollars disponible pour les opérations en cours au T2 2020.

Dans l'ensemble, le T2 2020 a enregistré des revenus plus bas que prévu en raison de la baisse des ventes de produits du cannabis au Nevada pendant les mois de vacances, de la baisse des ventes globales de la filiale de culture de la société lors de sa transition de son ancienne installation vers sa nouvelle installation de culture à Las Vegas et d'une reprise attendue des ventes de vapes et de distillat. Les revenus depuis le début de l'exercice sont de 7 millions de dollars, tandis que les revenus du deuxième trimestre de 2020 se sont élevés à 3,1 millions de dollars, soit une baisse de 20 % par rapport au trimestre précédent et de 15 % par rapport au deuxième trimestre de 2019.

Les coûts engendrés afin de maintenir nos espaces sur les étalages ont entraîné une marge brute négative de 776?000 $. D'autres facteurs ont contribué à cela notamment : les achats de biomasse nécessaires auprès de tiers et les frais généraux élevés de l'installation de culture pendant la période de transition, d'expansion et de croissance de l'installation susmentionnée. Au cours du T2 2020, la société a annoncé sa première récolte provenant de sa nouvelle installation située au Nevada avec des récoltes continues qui suivront. À l'avenir, la société prévoit de réduire considérablement les dépenses ci-dessus alors qu'elle passe à la culture et aux récoltes continues, ce qui lui permettra de produire des quantités suffisantes de biomasses comme matières premières pour soutenir la fabrication de ses produits. L'installation de culture a amélioré ses processus et son efficacité afin de réduire la main-d'oeuvre et continue d'optimiser son fonctionnement.

La société a enregistré une perte nette de 6,4 millions de dollars ou 0,02 $ par action au T2 2020. La perte du BAIIA ajusté s'est élevée à 4,8 millions de dollars au T2 2020, contre 3,4 millions de dollars au T2 2019.

Les principales données financières

Tous les montants exprimés sont en dollars canadiens.

Résultats consolidés du T2 2020

T2 2020 T1 2020 T2 2019 Revenus 3?139?265 $ 3?881?183 $ 3?682?561 $ Marge brute (775?917 $) 2?085?104 $ 2?050?308 $ Solde des liquidités 9?144?470 $ 14?872?277 $ 8?811?807 $ Perte nette (6?421?360 $) (3?816?298 $) (2?926?982 $) Perte globale (6?031?828 $) (3?962?300 $) (3?110?781 $) Perte du BAIIDA ajusté (4?821?517 $) (1?827?699 $) (3?427?872 $) Perte de base et perte diluée par action (0,02 $) (0,01 $) (0,01 $) Total des actifs 55?289?649 $ 61?358?608 $ 54?237?227 $ Total des dettes 25?833?196 $ 26?033?715 $ 15?107?066 $ Total des capitaux propres 29?456?453 $ 35?324?893 $ 39?130?161 $

Information par filiale

AMA T2 2020 T1 2020 T4 2019 T3 2019 T2 2019 Revenus 1?467?052 $ 1?759?367 $ 2?759?629 $ 1?784?861 $ 1?289?579 $ Marge brute (1?521?225 $) 897?278 $ (887?985 $) (949?925 $) 174?785 $ Infused









Revenus 1?672?213 $ 2?121?816 $ 3?209?450 $ 2?812?500 $ 2?392?981 $ Marge brute 745?308 $ 1?187?828 $ 1?145?789 $ 2?088?367 $ 1?875?522 $

Commentaire de M. Chris Rebentisch, président-directeur général

«?Au cours du T2 2020, la société a mené à bien un certain nombre d'initiatives d'entreprise, notamment :

la réalisation de la première récolte de plants de cannabis dans sa nouvelle usine au Nevada

l'achèvement de l'expansion des installations de culture en Californie en collaboration avec Green Spectrum

la mise en place d'une usine de fabrication locale pour la gamme de produits CBD Canna Hemptm conforme aux normes de la Californie

le lancement de sa gamme de concentrés de THC de marque AMA, ainsi que de son partenaire de licence, Blondetm sur le marché californien

la réalisation de progrès substantiels sur deux projets d'investissement : l'agrandissement de son usine de production de THC et de son laboratoire d'extraction de chanvre.

Alors que la crise du vapotage a eu un effet négatif sur les revenus des produits de THC et de CBD au cours des deux premiers trimestres de l'exercice 2020, nous avons assisté à un léger rebond de la demande après la fin du deuxième trimestre. Les ventes des produits de CBD ont également ralenti en raison d'une concurrence accrue et de l'absence d'un environnement réglementaire clair pour le CBD. Notre objectif a été de mettre nos actifs en production continue afin de réduire nos coûts de production et d'améliorer nos marges. Nous avons fait des progrès importants dans ce sens et nous constatons maintenant les résultats de ces efforts au cours des deux premiers mois de notre troisième trimestre.

La société a mis en place des mesures de réduction des coûts dans l'ensemble de ses opérations et reste déterminée à réduire les frais généraux. Au cours de la période considérée et par la suite, la société a réduit ses effectifs de 24 %, diminué les dépenses liées à l'exploitation en tant que société ouverte de 68 % et diminué les autres dépenses hors exploitation de 24 %.

Nous prévoyons une croissance des revenus limitée pour le reste de 2020, car la société s'adapte aux conditions actuelles du marché. Nous prenons des mesures prudentes pour affronter l'environnement économique précipité par COVID-19 et les mesures correspondantes mises en oeuvre par les gouvernements du monde entier.

Notre priorité principale à court terme est de continuer de réduire les coûts non générateurs de revenus et de gérer et conserver notre position de trésorerie, tout en augmentant simultanément la croissance de nos ventes dans tous les segments de produits, en renforçant nos marques et notre distribution à travers le pays et en mettant en oeuvre une stratégie de vente directement aux consommateurs. Ces efforts comprennent le report des deux projets d'expansion. Le laboratoire de chanvre nécessite d'importantes dépenses en capital pour être terminé et compte tenu de la situation incertaine entourant la pandémie de COVID-19, avec la fermeture des bureaux des entreprises et du gouvernement et les retards dans la livraison de l'équipement, les travaux ultérieurs sur le laboratoire de chanvre sont maintenant reportés. Le laboratoire d'extraction de THC a reçu un permis, mais la construction ne progressera pas pour le moment. Au lieu de cela, nous nous préparons à maximiser la production de concentrés de THC dans l'installation existante et nous sommes convaincus que nous pouvons néanmoins augmenter considérablement la production grâce aux dépenses d'exploitation, plutôt que d'investir le CAPEX important requis pour les mises à jour du bâtiment. Le conseil d'administration et la direction de la société sont convaincus que ces mesures temporaires sont nécessaires dans l'environnement actuel alors qu'il y a un resserrement de l'accès au capital pour les opérateurs dans le secteur du cannabis. En mettant en oeuvre des mesures financières saines, disciplinées et prudentes, nous sommes convaincus que la situation de trésorerie actuelle soutiendra la société jusqu'à ce que les conditions du marché s'améliorent, nous procurant la longévité nécessaire à la croissance future. Nos prévisions d'augmentation importante de la croissance des revenus et de la rentabilité demeurent inchangées pour l'exercice 2021.

En établissant des fondations et des infrastructures solides au Nevada et en Californie, nous restons concentrés et préparés pour une croissance durable à long terme, avec l'augmentation des revenus, des marges, de la rentabilité et de la valeur pour nos actionnaires comme objectifs ultimes.?»

Les développements majeurs du T2 2020

le 4 novembre 2019, la société a lancé son nouveau produit, le baume de CBD Birdhouse de Canna Hemp Xtm. Le baume de CBD a été développé en collaboration avec Birdhouse Skateboardstm, ciblant le marché des sports d'action.

le 10 décembre 2019, la société a annoncé la signature d'un accord de licence de deux ans entre AMA et The Pantry Company Inc. pour la vente de produits comestibles au Nevada .

. le 12 décembre 2019, la société a annoncé un deuxième accord de licence avec OG DNA Genetics («?DNA?»). Cet accord accordera une licence de 1933 à la marque DNA pour la production et la vente de produits de CBD dérivés du chanvre.

le 7 janvier 2020, la société a annoncé que tout était prêt pour débuter ses opérations en Californie pour fabriquer sa gamme de produits exclusive de bien-être de CBD avec du CBD à spectre complet pour le marché en constante évolution des dispensaires californiens, ainsi que débuter la distribution de ses produits de THC de marque AMA pour la première fois dans cet état.

le 9 janvier 2020, la société a annoncé un accord de licence entre AMA et Capna Intellectual, Inc., développeur de The Bloom Brand («?Bloomtm?») pour une licence exclusive de fabrication d'une large gamme de produits Bloomtm pour le marché du Nevada .

. le 24 janvier 2020, la société a annoncé la nomination de cadres supérieurs chevronnés des secteurs de la beauté et des PGC sur son conseil d'administration, Mme Lisa Capparelli et M. Mark Baynes , et a annoncé que M. Brayden Sutton et M. Cameron Watt avaient démissionné de leurs fonctions d'administrateur. M. Terry Taouss a été nommé président du conseil d'administration.

et M. , et a annoncé que M. et M. avaient démissionné de leurs fonctions d'administrateur. M. Terry Taouss a été nommé président du conseil d'administration. le 27 janvier 2020, la société a retenu les services de PI Financial Corp. et Independent Trading Group pour des services de tenue de marché.

Les développements survenus après le 31 janvier 2020

le 14 février 2020, la société a annoncé que la première récolte de plants de cannabis de son exploitation californienne était en cours et qu'elle avait commencé la distribution de ses produits à spectre complet de marque Canna Hemptm conformes aux normes de la Californie aux dispensaires de l'État. La première récolte commerciale a marqué les débuts californiens des produits de marque AMA et Blondtm Cannabis.

le 26 février 2020, la société a annoncé que Mme Jeannette VanderMarel fournirait des services consultatifs à la société dans les domaines du développement des affaires et de la gouvernance d'entreprise.

fournirait des services consultatifs à la société dans les domaines du développement des affaires et de la gouvernance d'entreprise. le 18 mars 2020, la société a annoncé que l'État du Nevada avait exigé la fermeture de toutes les activités non essentielles pour les 30 prochains jours en raison de la pandémie de COVID-19. Le mandat de clôture n'affecte pas les opérateurs dans le secteur du cannabis ou les dispensaires autorisés. À ce titre, la société poursuit ses activités régulières, les installations de culture et de fabrication du Nevada restant ouvertes. La société a introduit de nouveaux protocoles et des mesures améliorés pour relever les défis de la pandémie en respectant strictement les directives locales, étatiques et nationales pour se protéger contre la maladie, atténuer les risques et créer un environnement sûr.

Veuillez noter les prochaines dates de publication des données financières conformément au calendrier de divulgation continue établi par la British Columbia Securities Commission : le T3 2020 (29 juin 2020)?; le T4 et FA 2020 (30 novembre 2020)?; le T1 2021 (30 décembre 2020)

Des informations détaillées sur les états financiers et le rapport de gestion sont disponibles sur https://sedar.com/

À propos de 1933 Industries Inc.

1933 Industries est une entreprise verticalement intégrée et orientée vers la croissance, qui se concentre sur la culture et la fabrication de produits de cannabis de marque de consommation courante dans une large gamme de formats de produits. Opérant à travers deux filiales, la société contrôle tous les aspects de la chaîne de valeur avec des actifs de culture, d'extraction, de transformation et de fabrication soutenant son portefeuille diversifié de marques de cannabis et de partenaires sous licence.

Notre portefeuille de marques primées comprend : le cannabis et les concentrés d'AMA, le Canna Hemptm infusé de CBD, le Canna Hemp Xtm, et le Canna Fusedtm. Nos partenaires dans le cadre d'accords de licence incluent notamment : Birdhouse Skateboardstm, Blondetm Cannabis, Bloomtm, Denver Dab Co., Grizzly Griptape, OG DNA Genetics, The Pantry Company, PLUGplay, et The Original Jack Herer®.

La société détient également 91 % d'Alternative Medicine Association, LLC (AMA) et 100 % d'Infused MFG LLC. 1933 Industries continue de se concentrer sur l'industrie légale du cannabis américain en tant qu'opérateur multiétats dans le Nevada, le Colorado et la Californie. La société exerce des activités en Californie via un accord de services de gestion avec Green Spectrum Trading Inc., un titulaire de licence commerciale de cannabis médicinal et récréatif dans l'État.

À propos de Canna Hemptm

La crème apaisante Canna Hemptm CBD a été nommée «?Meilleure crème topique?» par Leafy dans la catégorie Best in State : The Top State Specific Products and Experiences of 2018.

http://www.cannahemp.com

https://www.leafly.com/news/strains-products/best-in-state-2018-nevada-cannabis

À propos de Canna HempXtm

Le Canna Hemp Xtm a été nommé « Meilleure crème topique contre la douleur » par Herb et son Guide to the Best Cannabis Products on the Planet. Le Canna Hemp Xtm est une crème de récupération sportive à base de CBD, destinée aux athlètes, qui comble le fossé entre la récupération et la performance maximale.

http://www.cannahempx.com/

https://herb.co/learn/best-cannabis-products/

Ni le CSE ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du CSE) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Avis concernant les déclarations prospectives : Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. L'utilisation de n'importe lequel des mots «?anticiper?», «?continuer?», «?estimer?», «?s'attendre?» «?peut?», «?va?», «?projeter?», «?devrait?», «?croire?» et des expressions similaires ont pour but d'identifier les déclarations regardantes. Bien que la société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles sont fondées les déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, car elle ne peut donner aucune assurance qu'elles se révéleront exactes. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futures, elles impliquent par leur nature même des risques et des incertitudes. Ces déclarations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux actuellement prévus en raison de nombreux facteurs et risques, notamment de divers facteurs de risque décrits dans les documents d'information de la société, qui peuvent être consultés sous le profil de la société sur www.sedar.com. 1933 Industries ne s'engagent aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

