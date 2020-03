La Banque de Montréal confirme l'élection du conseil d'administration





MONTRÉAL, le 31 mars 2020 /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX:BMO) (NYSE:BMO) a tenu son assemblée annuelle des actionnaires par voie électronique aujourd'hui.

Lors de l'assemblée, tous les candidats proposés à l'élection dans la circulaire de procuration de la Banque datée du 6 février 2020 ont été élus en qualité d'administrateurs. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs sont indiqués ci-après.

Les 12 candidats proposés par la direction et dont les noms figurent ci-dessous ont tous été élus en qualité d'administrateurs de la Banque de Montréal :

Candidat Votes pour Abstentions de vote Janice M. Babiak 287 076 651 98,22 % 5 190 650 1,78 % Sophie Brochu 291 356 153 99,69 % 910 952 0,31 % Craig W. Broderick 291 327 971 99,68 % 939 330 0,32 % George A. Cope 284 984 221 97,51 % 7 283 024 2,49 % Christine A. Edwards 286 552 072 98,04 % 5 715 173 1,96 % Dr Martin S. Eichenbaum 291 236 048 99,65 % 1 031 253 0,35 % Ronald H. Farmer 278 487 715 95,29 % 13 779 530 4,71 % David Harquail 291 407 562 99,71 % 859 683 0,29 % Linda S. Huber 291 314 958 99,67 % 952 343 0,33 % Éric R. La Flèche 288 063 884 98,56 % 4 203 417 1,44 % Lorraine Mitchelmore 289 180 204 98,94 % 3 087 097 1,06 % Darryl White 291 345 137 99,68 % 922 164 0,32 %

Les résultats de votes finaux sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle des actionnaires qui s'est déroulée plus tôt aujourd'hui seront publiés prochainement sur le site www.bmo.com, et déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens et américains.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 880 milliards de dollars au 31 janvier 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 31 mars 2020 à 17:33 et diffusé par :