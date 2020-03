Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec en action pour assurer un approvisionnement en équipements médicaux pour traverser la crise





QUÉBEC, le 31 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, a affirmé aujourd'hui que la plus grande urgence à ce stade-ci de notre bataille collective contre le virus est l'approvisionnement en équipements de protection médicale, notamment en ce qui a trait aux masques de procédure. M. Legault a tenu à rassurer tout le personnel du réseau de la santé : le gouvernement fait tout ce qui est nécessaire à ce chapitre.

«?Pour certains équipements, l'inventaire est de seulement trois à sept jours », a admis le premier ministre, qui fait le point quotidiennement avec l'équipe du ministère de la Santé. M. Legault a assuré que des commandes arriveront au cours des prochains jours. Le gouvernement travaille étroitement avec des entreprises capables de fabriquer des équipements destinés au réseau de la santé. Le premier ministre a cité en exemple le Groupe Jean Coutu, qui remettra 1,3 million de masques. Il a également remercié le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, de l'avoir mis en contact avec un fournisseur de matériel médical qui pourra également procurer des équipements importants au Québec.

«?Utilisez les masques quand c'est essentiel?»

François Legault a profité de sa mise au point pour demander à nouveau à tout le personnel de la santé d'utiliser le matériel de protection seulement lorsque c'est nécessaire.

«?Nous devons avoir une utilisation juste, une gestion serrée de notre équipement médical?», a lancé le premier ministre, ajoutant qu'il y aura un transfert des stocks entre les établissements.

31 décès au Québec

François Legault a indiqué que, pour le moment, tout indique que les mesures d'urgence appliquées par les Québécois fonctionnent. Le bilan de la dernière journée est de 4?162 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19, et 6 nouveaux décès, pour un total de 31.

Malgré ces augmentations, M. Legault s'est fait rassurant : avec une augmentation de seulement quatre personnes aux soins intensifs, la situation dans nos hôpitaux demeure sous contrôle.

Appelez une personne seule

François Legault a fait une demande spéciale à la population, mardi. Pour briser l'isolement et l'anxiété chez les personnes isolées, il a suggéré à tous ceux qui ont la chance d'avoir une famille autour d'eux d'appeler une personne seule.

«?Je pense entre autres aux jeunes. Appelez votre grand-mère, appelez votre grand-père. Ils seront tellement contents?», a mentionné le premier ministre.

Merci aux chercheurs québécois

Les remerciements du jour du premier ministre sont allés aux chercheurs québécois qui travaillent jour et nuit pour lutter contre le coronavirus. M. Legault a particulièrement remercié le Dr Jean-Claude Tardif, de l'Institut de cardiologie, qui travaille sur un médicament pour sauver des vies. Il a invité les Québécois atteints de la COVID-19 à participer à ses recherches.

Pour toute information, veuillez consulter le site Québec.ca/coronavirus.

Citation :

«?Notre grande priorité reste l'inventaire des équipements de protection médicale. Pour certains équipements, on en a seulement pour trois ou quatre jours, mais des commandes devraient arriver au cours des prochains jours. Je veux demander à tout le personnel d'utiliser le matériel de protection seulement lorsque c'est nécessaire. Partout, dans le monde, il y a une course aux équipements de protection. On va réussir à assurer la protection de nos anges gardiens en travaillant ensemble.?»

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants :

En date du lundi 30 mars 2020, à 21 h, il y a au Québec 4?162 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19. Il y a actuellement 5?601 personnes qui sont testées et dont les résultats sont en attente. Aussi, 63?378 personnes ont été testées et ont reçu un résultat négatif.

Actuellement, 286 personnes sont hospitalisées, dont 82 personnes aux soins intensifs.

Le bilan des décès s'élève à 31 au Québec.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site Québec.ca/coronavirus.

Il est possible d'obtenir de l'information en utilisant la ligne coronavirus selon l'indicatif régional de votre localité :

418 644-4545



450 644-4545



514 644-4545



819 644-4545



1 877 644-4545 (sans frais)

Pour être à l'affût des mises à jour des données, suivez le compte Twitter du ministère de la Santé et des Services sociaux : https://twitter.com/sante_qc (@sante_qc).

