ASEQ | Studentcare présente des nouvelles initiatives pour supporter la communauté étudiante durant la pandémie de la COVID-19





MONTRÉAL, le 31 mars 2020 /CNW Telbec/ - Avec la pandémie de COVID-19 qui balaie le monde, ASEQ | Studentcare a mis en place dans les dernières semaines plusieurs initiatives pour assurer une continuité de ses services et pour développer de nouvelles initiatives afin de soutenir la communauté étudiante.

Nous avons déplacé les membres de toutes nos équipes vers des postes de travail à domicile, tout en préservant le niveau de service aux membres. Bien que la majorité de nos bureaux sur les campus sont obligatoirement fermés, les étudiantes et étudiants peuvent toujours communiquer avec nous pour des questions au sujet du Régime étudiant de soins de santé et dentaires.

De plus, nous avons rapidement développé avec les assureurs impliqués des documents de référence pour les étudiantes et étudiants à l'étranger, afin qu'ils soient informés des exclusions et restrictions de leur assurance voyage.

Initiatives mises en place

En collaboration avec nos cabinets d'avocats partenaires du Québec et de l' Ontario , un service gratuit de consultation juridique est offert aux membres des associations étudiantes participantes, afin de répondre à toute inquiétude légale quant aux impacts de la COVID-19, et ce, pour les quatre prochaines semaines?;

, un service gratuit de consultation juridique est offert aux membres des associations étudiantes participantes, afin de répondre à toute inquiétude légale quant aux impacts de la COVID-19, et ce, pour les quatre prochaines semaines?; Un nouveau partenariat avec un leader canadien en télémédecine est présenté aux associations étudiantes qui pourraient être intéressées à offrir ce service à leurs membres s'il n'est pas déjà offert par leur gouvernement provincial?;

Les partenaires du Programme d'aide en santé étudiante sont prêts pour répondre à la demande des étudiantes et des étudiants en ces temps difficiles.

ASEQ | Studentcare fonctionne à plein régime pour supporter la communauté étudiante durant cette période incertaine que nous vivons. Nous travaillons sans relâche pour que nos membres, nos employé(e)s et les communautés dans lesquelles nous oeuvrons restent en sécurité et en bonne santé.

Nous vous prions enfin de noter que les services de ASEQ | Studentcare pourraient être affectés par la situation actuelle. Nous nous excusons pour les inconvénients que cela pourrait causer et nous vous remercions de votre patience.

À propos d'ASEQ | Studentcare

Fondé en 1996 à Montréal, ASEQ | Studentcare est le plus important fournisseur de régimes étudiants de soins de santé et dentaires au Canada, avec plus de 1?000?000 membres répartis dans plus de 100 associations étudiantes et établissements d'enseignement supérieur. ASEQ | Studentcare et son Vice-président, Développement et partenariats, Patrice Allard, sont inscrits auprès l'Autorité des marchés financiers (AMF).

SOURCE ASEQ | Studentcare

Communiqué envoyé le 31 mars 2020 à 16:16 et diffusé par :