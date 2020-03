COVID-19 - Changements temporaires aux heures et aux jours d'admission dans les établissements commerciaux





QUÉBEC, le 31 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a annoncé hier des changements temporaires aux heures et aux jours d'admission dans les établissements commerciaux pour la période du 5 avril au 1er mai 2020 inclusivement afin de mieux répondre aux besoins de la population en cette période de crise sanitaire liée à la COVID-19.

Heures d'ouverture étendues du lundi au samedi

Les pharmacies, les épiceries et les autres commerces d'alimentation ainsi que les établissements offrant des services d'épicerie ou de pharmacie en dehors des centres commerciaux pourront étendre leurs heures d'ouverture au-delà des périodes légales du lundi au samedi afin de répondre aux besoins de leur clientèle, et ce, malgré ce que prévoient la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux (RLRQ, chapitre H-2.1) et le Règlement sur les périodes d'admission dans les établissements commerciaux (RLRQ, chapitre H-2.1, r. 1). Aucune restriction quant au nombre d'employés présents pour assurer le bon fonctionnement ne s'appliquera.

La réduction au minimum des services et des activités qui ne sont pas prioritaires demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

Fermeture les dimanches

Les établissements de commerce au détail au sens de l'article 1 de la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux devront être fermés au public tous les dimanches du mois d'avril 2020, soit les 5, 12, 19 et 26 avril, à l'exception des pharmacies, des dépanneurs, des stations-services, des restaurants (uniquement pour les commandes à l'auto, les commandes à emporter et la livraison) ainsi que des épiceries (uniquement pour les commandes en ligne et par téléphone et la livraison).

Pour plus de renseignements sur les changements temporaires aux heures et aux jours d'admission dans les établissements commerciaux, consultez le Québec.ca/coronavirus.

