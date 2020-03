BTB commente sur l'impact de la COVID-19





MONTRÉAL, le 31 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX: BTB.UN) (« BTB ») présente aux porteurs de parts une mise à jour des opérations de BTB et des mesures prises par le Fonds pour protéger ses locataires, ses employés et ses actifs en ce qui a trait à la pandémie du virus de la COVID-19.

UN MESSAGE DE LA PART DE MICHEL LÉONARD, PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION:

J'aimerais rassurer nos détenteurs de parts et les informer que nous avons initié une stratégie d'affaires défensive et avons pris les moyens pour protéger les opérations de BTB. Notre portefeuille solide et diversifié saura faire face à cette période difficile.

Nous avons adopté les mesures suivantes afin de minimiser l'impact que la COVID-19 a ou aura sur notre entreprise :

OPÉRATIONS

La majorité de nos employés travaillent à distance et assument consciencieusement leurs responsabilités. Certains de nos locataires demeurent en exploitation au sein de nos édifices puisqu'ils sont considérés comme des services essentiels selon le décret gouvernemental. Nous sommes en communication quotidienne avec nos employés;

Nous avons pris des mesures afin de limiter la propagation de la COVID-19 et nos employés sont au poste pour assurer la salubrité des environnements pour nos locataires et leurs clients;

Le portefeuille de BTB est diversifié. Nous détenons trois catégories d'actifs, soit : les immeubles de bureaux, représentant 39% de nos actifs, les immeubles de détail, représentant 25 % et des immeubles industriels représentant 27% de nos actifs (avec une petite portion attribuable à nos immeubles polyvalents). Cette diversification nous permet de réduire notre exposition et risque face à un secteur spécifique et nous permet de percevoir les loyers des catégories d'actifs qui sont moins touchées par la pandémie;

Au cours des dernières années, nous avons progressivement réduit notre ratio d'endettement. De plus, nous avons un ratio de couverture d'intérêt de plus de deux fois (2x), et ainsi notre position de trésorerie est adéquate pour couvrir nos obligations;

Nous continuons de garder un oeil vigilant sur la situation et allons ajuster notre approche suivant les exigences des différents paliers gouvernementaux.

REPORTS DE LOYER

Nous recevons très peu de demandes de report de loyer de nos locataires occupant des espaces de bureaux et industriels. Nos locataires les plus importants sont Travaux Publics Canada, West Safety Services ainsi que le Gouvernement du Québec. Walmart Canada est notre locataire du secteur du commerce de détail le plus important et ses magasins sont considérés comme des services essentiels;

Plus de 27 % des revenus totaux du Fonds sont générés par des baux signés avec des sociétés gouvernementales, tant au niveau fédéral, provincial et municipal. Par conséquent, le flux de trésorerie demeure stable pour les activités d'exploitation reliées au secteur du bureaux du Fonds;

L'impact le plus important du virus sur nos revenus provient de notre nos actifs du secteur du commerce de détail qui génèrent environ 33% de notre bénéfice d'exploitation net total. Ces propriétés sont louées à 96 %. Nous négocions avec certains de nos locataires nécessitant de l'aide un allègement de loyer s'ils ont été contraints de cesser leurs opérations par décret gouvernemental ou s'il leur est impossible d'opérer normalement;

En particulier, les locataires les plus touchées opèrent dans le domaine du divertissement, de la restauration, du loisir, des salons de coiffure et garderies. Toutes nos épiceries, nos pharmacies et institutions financières opèrent et continuent de payer leur loyer;

Nous désirons aussi vous rappeler que BTB n'est pas propriétaire de centre d'achat fermé. Nos actifs du secteur du commerce de détail sont occupés principalement par des épiceries de grande surface;

L'allègement de loyer que nous octroyons aux locataires nécessitant d'une aide prend la forme d'un report le loyer de base seulement. Dans la majorité des cas, le report de loyer est remboursable par le locataire avant la fin d'année 2020.

À ce jour, le montant total des reports de loyers de base n'est pas matériel.

TRÉSORERIE

Afin de protéger nos flux de trésorerie, les mesures suivantes ont été adoptées ou seront disponibles pour BTB :

Nous avons arrêté tous nos chantiers de construction, que ce soit pour des améliorations locatives ou dépenses de capital et avons mis en place d'autres stratégies afin de réduire au maximum nos dépenses;

Nous avons demandé à nos créanciers hypothécaires de reporter nos paiements de capital et/ou intérêt sur nos prêts. À ce jour, nos demandes ont été bien reçues;

Certaines municipalités ont accordé un report de paiement pour les taxes municipales et ceci aidera notre trésorerie pour les prochains mois;

Les Gouvernements du Canada et du Québec ont accordé un report du paiement pour la TPS et TVQ;

Nous avons des facilités de crédit disponibles pour financer certaines opérations.

Finalement, nous prévoyons publier nos rapports trimestriels pour le Premier Trimestre 2020 selon l'échéancier planifié.

DISTRIBUTIONS

La distribution du 31 mars 2020 sera payée tel qu'annoncé. Notre Conseil des Fiduciaires n'a pas envisagé de changement à notre politique de distribution et ne le fera pas, à moins qu'il y ait une détérioration de la situation actuelle, qui nous amènerait à revoir cette politique.

REMARQUES FINALES

J'aimerais remercier tous nos employés dévoués pour leur collaboration, leur flexibilité et leur attitude positive en ces temps difficiles. Nous sommes également fiers de signaler qu'aucune personne chez BTB est atteint de la COVID-19 et nous continuons à soutenir et à rencontrer nos employés par vidéoconférence tous les jours afin de suivre la situation de près et de garder le moral élevé. Certains d'entre- eux doivent continuer d'être sur le terrain, tels que nos techniciens qui veillent à ce que nos bâtiments continuent de fonctionner sécuritairement et des mesures de précaution ont été mises en place pour réduire leur risque d'exposition au virus.

À PROPOS DE BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent sur la Bourse de Toronto. BTB est un important propriétaire immobilier dans l'est du Canada. En date du 31 mars 2020, BTB est propriétaire de 65 propriétés commerciales, de bureaux et industrielles totalisant environ 5,4 millions de pieds carrés. La valeur totale des actifs de BTB est d'environ de 900 millions $.

LES OBJECTIFS DE BTB

Produire des distributions en espèces fiscalement avantageuses pour les porteurs de parts; Croître ses actifs par la croissance interne et par des acquisitions relutives dans le but d'augmenter le bénéfice distribuable pour supporter les distributions; Optimiser la valeur des actifs par une gestion dynamique des propriétés pour maximiser la valeur à long terme des propriétés ainsi que ses parts.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, escompté de 3%.

Pour de l'information plus détaillée, visitez le site internet du Fonds au www.btbreit.com

