Les actifs nets du RREO s'élèvent à 207,4 milliards de dollars à la fin de l'année 2019





Le RREO enregistre un revenu d'investissement de 20,2 milliards de dollars au cours de l'année

TORONTO, 31 mars 2020 /CNW/ - Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) a annoncé aujourd'hui un rendement net total du fonds de 10,4 % pour l'année. Les actifs nets ont atteint 207,4 milliards de dollars au 31 décembre 2019, une augmentation de 16,3 milliards de dollars depuis le 31 décembre 2018. Le RREO a gagné 20,2 milliards de dollars en revenu de placement en 2019, le montant le plus élevé dans l'histoire de l'organisation.

« Le portefeuille diversifié et de haute qualité du RREO a réalisé un rendement net total du fonds de 10,4 % et nos actifs nets ont atteint 207,4 milliards de dollars à la fin de l'année », a déclaré le président-directeur général Jo Taylor. « Le monde de l'investissement a depuis changé de façon spectaculaire en raison du COVID-19, lequel a un impact sur l'ensemble de nos activités. Nous sommes directement axés sur le bien-être de nos membres et de nos employés, et notre équipe a fait preuve d'une agilité remarquable dans un contexte où nous adaptons notre façon de travailler tout en maintenant notre niveau de service élevé. »

Depuis le 1er janvier 2020, le plan a été entièrement financé en se basant sur des hypothèses prudentes pour une septième année consécutive, avec une protection contre l'inflation de 100 % proposée pour toutes les pensions.

Au 31 décembre 2019, le RREO comptabilise un rendement net annualisé total du fonds de 9,7 % depuis la création. Les rendements nets sur cinq et dix ans, également au 31 décembre 2019, étaient respectivement de 7,8 % et 9,8 %.

« Chacune de nos classes d'actifs a réalisé des rendements positifs au cours de l'année, montrant la valeur d'un portefeuille bien construit et diversifié. Nous avions notamment de forts taux de rendement en actions et titres à revenu fixe », a déclaré Ziad Hindo, directeur des investissements. « Cette année a été une année de transformation, avec un certain nombre d'opérations importantes menées à l'échelle mondiale, le lancement de la plateforme d'innovation du RREO pour investir dans les technologies de rupture et la création de Koru, un incubateur qui travaille en partenariat avec des entreprises de notre portefeuille pour concevoir et construire de nouvelles entreprises du numérique. »

Comme c'est souvent le cas au cours des années où les marchés des capitaux propres publics ont des rendements exceptionnels, le portefeuille diversifié du RREO a suivi son indice de référence. Les solides rendements des actifs privés n'ont pas suivi les marchés solides des capitaux propres publics, dont beaucoup étaient en augmentation de plus de 20 % au cours de l'année. En 2019, le RREO a réalisé un résultat inférieur à celui de son indice de référence de 1,8 % ou 2,7 milliards de dollars.

Composition détaillée de l'actif







2019

2018



Investissements

nets réels à la

juste valeur

(en milliards de

dollars canadiens) Composition

de l'actif

% Investissements

nets réels à la

juste valeur (en milliards de

dollars canadiens) Composition

de l'actif % Capitaux propres









Cotés en bourse

$ 35,8 18 % $ 31,6 17 % Non cotés en bourse

39,3 19 33,4 18



75,1 37 65,0 35











Revenu fixe









Obligations

72,7 36 58,2 31 Produits à taux réel

20,4 10 19,5 10



93,1 46 77,7 41











Sensibles à l'inflation









Marchandises

17,6 9 10,6 6 Ressources naturelles

8,2 4 8,1 4 Valeur refuge

10,3 5 8,7 5



36,1 18 27,4 15











Actifs réels









Immobilier

28,7 14 27,5 15 Infrastructure

17,0 8 17,8 9 Produits à taux réel

? ? 4,3 2



45,7 22 49,6 26











Crédit

16,3 8 15,2 8 Stratégies de rendement absolu

16,5 8 12,6 7 Couverture

0,3 ? (0,4) ? Marché monétaire

(79,1) (39) (59,5) (32) Investissements nets1

$ 204,0 100 % $ 187,6 100 %

1 Les investissements nets, qui comprennent les investissements moins les passifs liés à l'investissement suivant les bilans consolidés au 31 décembre 2019, excluent tous les autres actifs et passifs.

Le rendement local total du fonds était de 12,8 %. Le RREO investit dans des dizaines de devises internationales et dans plus de 50 pays, mais déclare ses actifs et passifs en dollars canadiens. En 2019, le change a eu un effet négatif de 1,8 % sur le fonds total, ce qui a entraîné une perte de 3,5 milliards de dollars. La perte de change s'explique principalement par l'appréciation du dollar canadien par rapport à différentes devises internationales, notamment le dollar américain.

À propos du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) est l'administrateur du plus important régime de retraite s'adressant à une seule profession au Canada, avec 207,4 milliards de dollars d'actifs nets (tous les chiffres sont en date du 31 décembre 2019). Il détient un portefeuille d'actifs mondiaux et diversifiés, dont 80 % sont gérés à l'interne, et a réalisé un taux de rendement total annualisé du fonds de 9,7 % depuis sa création en 1990. Le RREO est un organisme indépendant dont le siège social est situé à Toronto. Son bureau de Londres couvre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, tandis que son bureau de Hong Kong couvre la région de l'Asie-Pacifique. Le régime à prestations définies, qui est entièrement capitalisé, place et administre les rentes des 329 000 enseignants actifs et retraités de la province de l'Ontario. Pour plus d'informations, rendez-vous sur otpp.com et suivez-nous sur Twitter @OtppInfo.

Notes aux rédacteurs : veuillez vous référer aux pièces jointes :

