La société Medicom, basée à Montréal, s'apprête à augmenter sa capacité de production en Amérique du Nord

MONTRÉAL, le 31 mars 2020 /CNW Telbec/ - Medicom est l'un des principaux fabricants mondiaux d'équipements de protection individuelle de qualité médicale, notamment de masques chirurgicaux et respiratoires. Medicom a son siège social à Montréal, avec des bureaux dans le monde entier et des installations de production en Asie, en Europe et aux États-Unis.



Le Premier ministre Justin Trudeau a récemment annoncé un plan visant à aider les entreprises canadiennes à augmenter la production de fournitures médicales nécessaires pour faire face à la pandémie de COVID-19.

Dans un communiqué publié aujourd'hui, le gouvernement canadien a annoncé qu'il avait passé des commandes pour de dizaines de millions de masques auprès de Medicom et qu'il finalise un accord qui soutiendra l'établissement d'une installation de fabrication au Canada afin de contribuer à assurer un approvisionnement continu pour la demande locale au Canada (lien ci-dessous).

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/notes-dinformation/2020/03/31/partenariats-secteur-industriel-canadien-lutter-contre-la COVID-19

« Medicom est un nom de confiance dans le domaine des équipements de protection individuelle depuis plus de trois décennies », a déclaré Guillaume Laverdure, président et directeur général de Medicom. « Nous sommes heureux d'avoir conclu un accord avec le gouvernement canadien pour être son fournisseur à long terme de masques chirurgicaux et de type N95 et pour faciliter notre investissement dans la production locale. La diversification de l'approvisionnement a été une stratégie à long terme pour Medicom et nous sommes heureux d'ajouter une installation canadienne pour aider à fournir des produits qui contribueront à protéger les professionnels de la santé et les patients canadiens », a-t-il poursuivi.

Avec des opérations de fabrication réparties stratégiquement sur trois continents -- l'entreprise dispose d'installations de fabrication approuvées par Santé Canada et la FDA aux États-Unis, en Chine, à Taïwan et en France -- Medicom a été particulièrement bien placée pour répondre à la demande exponentielle de produits de protection personnelle comme les masques faciaux tout au long de la crise actuelle.

Avec l'annonce d'aujourd'hui, Medicom va encore étendre son empreinte manufacturière mondiale. En créant une usine de fabrication locale, l'entreprise fournira une source fiable d'équipements de protection individuelle aux travailleurs de la santé canadiens tout au long de l'actuelle épidémie de COVID-19 et s'assurera que le Canada est bien équipé pour répondre aux besoins futurs. L'emplacement exact de la nouvelle installation canadienne n'a pas encore été confirmé.

Communiqué du gouvernement canadien :

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/31/premier-ministre-annonce-de-nouveaux-partenariats-les-industries

À propos de Medicom



Le groupe Medicom est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de contrôle des infections, à usage unique et préventifs de haute qualité pour les marchés médical, dentaire, industriel, vétérinaire, des laboratoires et de la santé et de la beauté. Medicom distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Ritmed et Hopen, ainsi que sous la marque Hedy Canada Inc. récemment acquise. Medicom opère sous la société Kolmi-Hopen à Angers, en France et Medicom Asie à Hong Kong.



Medicom possède une vaste expérience dans la réponse à la demande d'équipements de protection individuelle en cas de pandémie. Medicom a été fondée en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis lors, la société a été un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1 et le virus Ébola.



Pour plus d'informations sur les solutions de contrôle des infections de Medicom, y compris sa vaste gamme de masques médicaux, veuillez consulter le site Medicom.com.



