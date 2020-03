Roche Canada lance le Défi Innover pour contrer la COVID-19





Tous les Canadiens sont invités à trouver des solutions aux défis causés par la COVID-19

MISSISSAUGA, ON, le 31 mars 2020 /CNW/ - Hoffmann-La Roche Limitée (Roche Canada) est heureuse d'annoncer le lancement du Défi Innover pour contrer la COVID-19, qui vise à encourager les Canadiens à trouver des solutions aux défis causés par la pandémie de COVID-19. Un financement sera accordé aux solutions gagnantes afin de faciliter leur élaboration et leur mise en oeuvre.

La pandémie de COVID-19 s'est traduite par toute une gamme d'enjeux et de problèmes qui bouleversent le quotidien de tous les Canadiens. Les systèmes de soins de santé comptent parmi les nombreux secteurs durement touchés par l'épidémie. Certains défis ont trait à la capacité des systèmes de soins de santé, à la prise en charge des populations éloignées et rurales et au maintien de la productivité en période d'éloignement social. Roche Canada invite les Canadiens à se mobiliser afin de trouver des solutions qui contribueront à changer les choses. Vous devez soumettre, seul ou en équipe, une solution novatrice à un défi ou à un problème que vous avez ciblé au plus tard le 10 avril 2020. Les soumissions seront évaluées par un comité directeur de Roche Canada en fonction des critères suivants : clarté, conception, faisabilité et potentiel d'application, impact et résultats, et innovation. Les soumissions gagnantes provenant d'une seule personne sont admissibles à un financement pouvant aller jusqu'à 50 000 $ par programme, tandis que les soumissions d'équipes sont admissibles à un financement pouvant aller jusqu'à 100 000 $ par programme.

« Biologistes, experts en science des données, étudiants, patients ou dirigeants d'entreprises, n'importe qui peut avoir une idée novatrice », affirme Michael Duong, responsable des soins de santé personnalisés chez Roche Canada. « Nous mettons en place cette initiative dans l'espoir qu'elle fasse naître les solutions réclamées et donne aux gens l'occasion de s'investir. La situation touche tous les Canadiens, et la collaboration de toute la communauté sera nécessaire pour traverser la crise. »

Vous trouverez le formulaire de demande ainsi que des renseignements supplémentaires (dont le règlement officiel) sur la page du Défi Innover pour contrer la COVID 19 au RocheCanada.com. Les demandes doivent être remplies et soumises au plus tard le 10 avril. Les soumissions gagnantes seront choisies le 15 avril et affichées sur le site Web de Roche Canada; les gagnants seront avisés par courriel.

À propos de Roche

Roche est une pionnière mondiale dans les domaines pharmaceutique et diagnostique, axée sur l'avancement de la science pour améliorer la vie des gens. La force combinée dans les domaines pharmaceutique et diagnostique sous un même toit fait de Roche le chef de file en soins de santé personnalisés - une stratégie qui vise à offrir le bon traitement pour chaque patient de la meilleure façon possible.

Roche est la plus grande entreprise biotechnologique à l'échelle planétaire, avec des médicaments véritablement distincts en oncologie, immunologie, maladies infectieuses, ophtalmologie et maladies du système nerveux central. Roche est également le chef de file mondial en diagnostic in vitro et en diagnostic de cancer tissulaire, et un pionnier de la gestion du diabète.

Fondée en 1931, Roche Canada s'engage à chercher de meilleures façons de prévenir, de diagnostiquer et de traiter les maladies, tout en apportant une contribution durable à la société. L'entreprise emploie plus de 1 200 personnes à l'échelle du pays par l'entremise de sa division des produits pharmaceutiques à Mississauga, en Ontario, et de ses divisions des produits diagnostiques et des soins du diabète à Laval, au Québec.

Roche vise à améliorer l'accès des patients aux innovations médicales en travaillant avec tous les intervenants pertinents. Roche Canada est active dans la collectivité. Elle fait des dons de bienfaisance et établit des partenariats avec des organismes et des établissements de soins de santé qui travaillent ensemble pour améliorer la qualité de vie des Canadiens. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.RocheCanada.com .

