The North West Company Inc. fournit une mise à jour sur sa réponse à la crise du COVID-19 et publie des informations destinées aux investisseurs sur son site Internet

Réponse à la crise du COVID-19

« North West est un fournisseur de produits et prestataire de services essentiels à l'ensemble des communautés au sein desquelles nous opérons, à travers le nord du Canada, de l'Alaska, des Caraïbes et des îles du Pacifique », a déclaré Edward Kennedy, président et directeur-général. « Nos secteurs d'activité répondent à une large variété de besoins quotidiens. Aujourd'hui, chacun d'entre eux cherche à assurer en toute sécurité notre rôle essentiel quel que soit le scénario de gravité du COVID-19. Nous sommes particulièrement attentifs aux situations auxquelles nos collaborateurs sont confrontés et j'apprécie vivement leur engagement et leur soutien, alors que nous agissons ensemble. Pour notre personnel, nous avons récompensé les charges de travail immédiates par le biais d'une hausse de salaire de 2 dollars par heure et nous recrutons de nouveaux membres pour nos équipes, afin de traiter l'augmentation des ventes prévue au cours des prochains mois et pour apporter le secours et l'aide nécessaires. Pour nos clients, nous avons travaillé dur pour répondre à l'afflux de demandes initial portant sur les articles de base et nous avons gelé les prix sous notre contrôle. Cette semaine, nous commencerons à baisser les prix des denrées alimentaires au moyen d'une gamme de programmes en magasin, afin d'aider nos clients à traverser au mieux la crise du COVID-19. Nous continuons également de nous adapter pour rendre nos environnements de travail et d'achat plus sûrs. Tout au long de cette période, nous maintenons un contact et une collaboration constants avec chaque communauté. Notre message et notre action restent que, plus que jamais, nous sommes là pour vous servir. »

Les activités de North West couvrent une variété de besoins en services et produits quotidiens :

Denrées alimentaires de détail et marchandises générales essentielles - vendues dans les magasins « Northern », « North Mart » et « Giant Tiger » au Canada, les magasins « Alaska Commercial Company » en Alaska et les magasins « Cost-U-Less » et « RiteWay Food Market » dans le Pacifique et les Caraïbes. Nous vendons également nos produits en ligne de manière centralisée par le biais de SPAN Alaska et désormais dans chacun de nos magasins sur la base de « cliquer et collecter/livraison ».

Santé - Nous exploitons des pharmacies en magasin dans les principales communautés du nord du Canada. Ces lieux proposent des services de traitement étendus, lorsque cela est permis, pour aider à réduire la pression exercée sur d'autres prestataires de santé au sein des communautés, notamment pendant la pandémie du COVID-19. Notre service « Télépharmacie Northwest » est le plus important de son genre au Canada avec un personnel de plus de 100 pharmaciens travaillant à distance, afin de fournir une couverture en ligne étendue pour répondre aux besoins des hôpitaux plus petits, des centres de santé et des lignes d'appel dédiées à la santé. Notre service médical dans la communauté du Nord « AMDOCs » a élargi ses solutions de télémédecine qui aideront à accroître la capacité de prise en charge médicale des communautés rurales.

Transport - « North Star Air » (NSA) est le plus important fournisseur de services de fret aérien du nord du Canada. NSA a augmenté sa capacité de location d'aéronefs pour répondre à la hausse de la demande et mettra en service son avion ATR-72 500 en mai. En tant que service essentiel, la division passagers de NSA continue de fonctionner, avec des calendriers et une capacité flexibles pour mieux répondre aux besoins de déplacements réduits des habitants du nord du Canada. « NEAS » est notre coentreprise de transport maritime dans l'Arctique, dont North West est un propriétaire depuis plus de 20 ans. NEAS continue de se préparer pour la prochaine saison de transport maritime et la livraison de produits essentiels dans les régions arctiques du Canada grâce à ce mode important et économique.

Services financiers et autres - la nouvelle division We Financial de NWC est l'un des principaux émetteurs de cartes de crédit VISA prépayées du Canada. Elle travaille en étroite collaboration avec les gouvernements du pays pour permettre un dépôt plus direct des transferts de revenus pendant la réponse à la crise du COVID-19. Les services de crédit We Financial ont exonéré les paiements sur les comptes pendant 60 jours. Au Canada, NWC exploite également 64 points de vente de Postes Canada, situés dans nos magasins Northern.

Services commerciaux - chacune des divisions de magasin de North West inclut une succursale de vente « B2B ». Ces divisions augmentent leurs ressources pour répondre aux besoins en produits, services et transport des fournitures essentiels des gouvernements et entreprises perturbés par le COVID-19.

Liquidité

North West dispose d'une capacité disponible d'environ 190 millions de dollars sur nos facilités de crédit existantes pour soutenir les besoins de notre entreprise. Cette capacité, associée à une réduction anticipée de 38 % des immobilisations, qui passeront de 104 millions de dollars en 2019 à 65 millions de dollars en 2020, et comme précédemment annoncé 17 millions de dollars en réduction des frais administratifs annualisés, devrait assurer la croissance des flux de trésorerie d'exploitation en 2020.

Publication d'une mise à jour pour les investisseurs

Plus d'informations sur le plan de réponse de North West à la crise du COVID-19 et sur la transaction Giant Tiger sont disponibles dans la section « Investor presentation » du site Internet de l'entreprise à l'adresse www.northwest.ca.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations formulées dans le présent communiqué de presse sont considérées comme des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant les résultats futurs, les plans et les événements anticipés de la société, les initiatives et restructurations stratégiques, les immobilisations prévues, la vente de certains magasins Giant Tiger de la société à Giant Tiger Stores Limited (la « Transaction GTSL ») et l'impact anticipé du virus du COVID-19 sur les activités de la société et les plans de continuité des activités liés de la société. Ces énoncés reflètent les attentes actuelles de North West et sont fondés sur les informations actuellement accessibles à la direction. Les mots ou expressions « pouvoir », « vouloir », « devoir », « croire », « s'attendre à », « planifier », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer », « prévoir », « potentiel », « continuer » ou une forme dérivée ou négative de ces termes identifient des énoncés prospectifs. Ces énoncés ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés prospectifs.

Le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car ceux-ci impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant amener les résultats, les rendements ou les réalisations réels de North West à différer sensiblement des résultats, des rendements ou des réalisations futurs anticipés exprimés ou implicites par de tels énoncés prospectifs, y compris la conclusion de la Transaction GTSL qui est exposée à des risques commerciaux et des conditions de clôture qui échappent au contrôle de la Société, et qui pourraient empêcher que la Transaction GTSL soient conclue selon les modalités négociées, voire pas du tout. Ces facteurs et d'autres doivent être examinés attentivement et les lecteurs sont avisés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. North West rejette toute obligation quant à la mise à jour publique ou la révision de tout énoncé prospectif, que ce soit suite à de nouvelles informations, à des évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf exigence légale.

Profil de la société

The North West Company Inc., par l'intermédiaire de ses filiales, est un détaillant de premier plan de produits alimentaires et de produits et services d'usage courant auprès des communautés rurales et des quartiers urbains du Canada, de l'Alaska, du Pacifique Sud et des Caraïbes. North West exploite 249 magasins sous les enseignes Northern, NorthMart, Giant Tiger, Alaska Commercial Company, Cost-U-Less et RiteWay Food Markets et enregistre un chiffre d'affaires annualisé d'environ 2,0 milliards de dollars canadiens.

Les actions ordinaires de North West sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole NWC.

