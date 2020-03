COVID-19 - Les syndicats CSN du CHU Sainte-Justine obtiennent le retrait du personnel à risque





MONTRÉAL, le 31 mars 2020 /CNW Telbec/ - Les trois syndicats CSN, représentant l'ensemble des salarié-es du CHU Sainte-Justine annoncent aujourd'hui que l'établissement accepte de retirer les femmes enceintes avec pleine rémunération via le programme Pour une Maternité Sans Danger (PMSD). Les personnes immunosupprimées présentant un billet du médecin et celles âgées de 70 ans et plus qui en font la demande seront aussi retirées.

Les syndicats se réjouissent que le CHU Sainte-Justine fasse preuve de leadership en mettant en oeuvre cette mesure nécessaire, afin de protéger adéquatement l'ensemble du personnel de l'établissement. Les syndicats demeureront extrêmement vigilants dans la suite des choses afin d'assurer la santé et la sécurité des travailleuses et des travailleurs tout au long de la crise. Rappelons que les fédérations représentant ces syndicats, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) et la Fédération des professionnèles (FP-CSN) ont décidé de faire de la santé et de la sécurité du personnel leur priorité absolue. Elles tentent actuellement de convenir au niveau national, avec les représentants des employeurs du réseau, des mesures d'urgence à mettre en place immédiatement pour faire face à la crise de la COVID-19. Le retrait des femmes enceintes, celles qui allaitent ainsi que des personnes immunosupprimées ou d'autres personnes vulnérables des milieux non sécuritaires, avec pleine rémunération, fait partie de ces mesures.

« Le CHU Sainte-Justine a pour mission de se consacrer à la santé et au bien-être des mères et de leurs enfants. En ce sens, la direction devait montrer l'exemple en protégeant les travailleuses enceintes ainsi que le personnel le plus à risque. Nous pensons que cette mesure devrait être de mise dans tous les établissements du réseau », plaide le président du syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires du CHU Sainte-Justine - CSN, Félix-Olivier Bonneville.

« C'est nous qui sommes au front au quotidien et nous le faisons avec coeur et engagement. Il est primordial d'agir rapidement pour protéger l'ensemble du personnel », poursuit la présidente du Syndicat des techniciens-nes et professionnels-les de la santé et des services sociaux du Québec - CSN, Jessica Goldschleger.

« C'est un cri du coeur au nom de tous nos collègues qui s'inquiètent pour leur santé et pour leur sécurité que nous avons lancé à la direction. Nous nous réjouissons qu'il ait été entendu par la direction et nous espérons que tous les établissements suivront la voie que nous traçons aujourd'hui, pour le bien de l'ensemble du personnel », conclut Simon Bouclin, président du syndicat national des employé-es du CHU Sainte-Justine - CSN.

Des mesures d'urgence pour l'ensemble du personnel, partout

Pour les fédérations CSN, ce problème ne concerne pas que le CHU Sainte-Justine, mais bien l'ensemble des établissements?: c'est la responsabilité de l'ensemble du réseau et de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, qui est en cause. Outre le retrait de personnes à risque, les deux fédérations tentent depuis plusieurs jours de convenir d'autres mesures d'urgence liées à la crise de la COVID-19. Malgré l'urgence de la situation et les nombreuses heures de discussion, il n'y a toujours pas d'entente avec le ministère de la Santé et des Services sociaux afin de convenir des mesures ciblées essentielles dans ce contexte de crise, pour protéger les travailleuses et les travailleurs.

Ensemble, la FSSS-CSN et la FP-CSN regroupent près de 100?000 salarié-es du réseau public de la santé et des services sociaux, et ce, dans toutes les catégories de personnel, partout au Québec.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Communiqué envoyé le 31 mars 2020 à 14:23 et diffusé par :