Déclaration de l'ABC au sujet du mécanisme permanent d'octroi de liquidités à plus d'un jour de la Banque du Canada

TORONTO, le 31 mars 2020 /CNW/ - L'Association des banquiers canadiens a annoncé aujourd'hui que neuf de ses banques membres, dont les six plus grandes banques du pays, ont accédé chacune au nouveau mécanisme permanent d'octroi de liquidités de la Banque du Canada. Cette dernière encourage les institutions financières canadiennes à utiliser ce mécanisme.

La Banque Canadienne de l'Ouest, la Banque CIBC, la Banque Équitable, la Banque HSBC du Canada, la Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada, la Banque Royale, la Banque Scotia et le Groupe Banque TD ont accédé au mécanisme permanent d'octroi de liquidités à plus d'un jour afin de montrer que les clients disposent d'un grand soutien additionnel au chapitre des prêts et de souligner l'importance du mécanisme pour le marché.

En empruntant au moyen de ce mécanisme, les banques de toutes tailles posent un geste responsable en appui aux efforts de collaboration entre le secteur dans son ensemble, le gouvernement et les organismes de réglementation, en vue de rehausser la résilience du solide système des services financiers du Canada dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Le secteur bancaire canadien est solide, bien capitalisé et dispose d'une forte liquidité pour soutenir ses activités et répondre aux besoins de ses clients, particuliers et entreprises.

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca

