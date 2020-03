Dealer Inside donne aux concessionnaires automobiles du pays un moyen de maintenir la mobilité des Canadiens





MONTREAL, le 31 mars 2020 /CNW/ - Bien que nous continuions à pratiquer la distanciation sociale, le transport reste essentiel pour que le Canada continue de bouger. Les concessionnaires automobiles avertis du pays entier le savent. Ils ont désormais un moyen (numérique) à distance pour vendre des voitures et répondre aux besoins de transport avec une simple application appelée Dealer Inside. Dealer Inside offre aux consommateurs la possibilité de conclure la transaction sans franchir les portes d'un concessionnaire, plus jamais. L'application Dealer Inside permet aux concessionnaires automobiles de montrer et de vendre des voitures en temps réel, entièrement en ligne. Bienvenue dans une nouvelle expérience d'achat en ligne.

Maxime Ladouceur, le cofondateur et Président de Dealer Inside, a déclaré : "Notre application répond au besoin de maintenir la mobilité des Canadiens et Canadiennes pendant la crise du COVID-19. C'est un moyen sûr et très efficace pour les concessionnaires de répondre aux besoins de transport des entreprises et des consommateurs pendant la crise. Nous proposons simplement une solution où les acheteurs de voitures n'ont plus besoin de se rendre chez un concessionnaire. Dans la plupart des cas, les concessionnaires participants livrent les voitures directement à leur porte. Leur réponse a été formidable. Notre vidéo sur YouTube a été visionnée 150 000 fois au cours des 30 derniers jours."

La liste des fonctionnalités présélectionnées se présente un peu comme suit. Sur le site web du concessionnaire participant, les acheteurs peuvent choisir le véhicule qui leur plaît et cliquer sur l'option "VOIR MAINTENANT". Immédiatement, leur demande est attribuée à un vendeur qui grâce à un appel vidéo haute résolution, leur fera faire une visite virtuelle de la voiture sur leur appareil mobile et les guiderons tout au long du processus de vente. Les directeurs peuvent consulter des rapports, des alertes et les informations sur leurs acheteurs. La technologie Dealer Inside a révolutionné l'expérience d'achat de voitures dans un secteur qui cherche une meilleure solution alternative au modèle de transaction traditionnel.

Pour plus d'informations, visitez le site https://dealerinside.com.

À propos de Dealer Inside :

Dealer Inside est une application qui facilite les visites virtuelles de voitures sur les sites web des concessionnaires automobiles. Elle met le consommateur en contrôle face aux concessionnaires. Il n'obtient aucune information sur l'utilisateur à moins qu'il ne soit intéressé par le véhicule. Cela fait passer les besoins du consommateur avant ceux du concessionnaire et oblige le vendeur à travailler dur pour capter l'intérêt de l'utilisateur puis les informations pour réaliser la vente. L'utilisateur n'a rien à télécharger pour voir la voiture, il lui suffit de cliquer sur le bouton "VOIR MAINTENANT" du site web du concessionnaire, et la voiture est prête à être vue depuis le confort de son domicile.

Site web : https://dealerinside.com

Les médias sociaux : https://www.facebook.com/dealerinside/

Vidéo YouTube : https://youtu.be/cBiM90OPGSo

