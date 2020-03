Le premier ministre annonce de nouveaux partenariats avec les industries canadiennes pour lutter contre la COVID-19





OTTAWA, le 31 mars 2020 /CNW/ - Les entreprises et les fabricants canadiens sont engagés à lutter contre la pandémie de la COVID-19. Le gouvernement du Canada collabore avec ces entreprises afin que nos travailleurs de la santé aient le matériel nécessaire pour prendre soin des Canadiens à travers du pays.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que des progrès ont été réalisés dans le cadre du Plan canadien de mobilisation du secteur industriel pour lutter contre la COVID-19. Ce plan permet au Canada de combattre plus efficacement la propagation du virus grâce à l'équipement et aux fournitures médicales nécessaires.

Le gouvernement du Canada investit 2 milliards de dollars pour soutenir les tests de dépistage et l'achat de respirateurs et d'équipement de protection personnelle, notamment avec des achats en vrac en collaboration avec les provinces et territoires. L'équipement de protection personnelle comprendra des masques et des écrans faciaux, des blouses et du désinfectant pour les mains.

Le 20 mars 2020, le gouvernement du Canada a demandé aux entreprises et aux fabricants canadiens de contribuer à la fabrication de fournitures médicales essentielles. Depuis, le gouvernement a parlé directement avec presque 3 000 entreprises canadiennes qui lui ont offert leur expertise et leurs ressources pour répondre aux besoins du pays en matière d'équipement de protection individuelle et de fournitures médicales essentielles.

Le gouvernement du Canada a conclu de nouveaux accords d'approvisionnement avec les entreprises canadiennes Thornhill Medical, Medicom et Spartan Bioscience pour acheter et renforcer la capacité de produire de l'équipement et des fournitures, y compris des respirateurs portatifs, des masques chirurgicaux et des trousses de dépistage rapide. Le gouvernement a commandé des millions d'articles pour réduire la pression sur les établissements de soins de santé. Le gouvernement a également signé des lettres d'intention avec cinq autres entreprises, soit Precision Biomonitoring, Fluid Energy Group Ltd., Irving Oil, Calko Group et Stanfield's, pour la production de trousses de dépistage additionnelles, de désinfectant pour les mains et de vêtements de protection tels que des masques et des blouses.

Le gouvernement se réjouit de la coopération des autres entreprises et industries qui ont répondu à son appel à l'action et ont offert leur soutien pour lutter contre la pandémie de la COVID-19. Ces entreprises vont notamment s'occuper d'obtenir les outils nécessaires pour leurs installations afin de doubler leur capacité de production, ainsi que de recueillir et de donner des fournitures et de l'équipement déjà fabriqués. Elles vont aussi combiner leurs ressources pour fabriquer les fournitures nécessaires plus rapidement. Des entreprises telles que Magna, General Motors, Toyota Motor Manufacturing Canada, Ford, Linamar, Shell, Suncor, Alibaba Group et Home Depot ont aidé les professionnels de la santé du Canada en faisant don d'équipement de protection, d'équipement de sûreté personnelle et de produits désinfectants.

De plus, 50 millions de dollars ont été mis à la disposition des membres de la Supergrappe de la fabrication de prochaine génération pour qu'ils mettent au point et produisent à grande échelle des technologies, de l'équipement et des produits médicaux qui sont en demande à l'heure actuelle. Ceci inclut des technologies et des produits servant à tester et à traiter les Canadiens, comme des nouveaux tests de dépistage du virus, des vaccins, des soins thérapeutiques et des traitements contre les symptômes. Ils produiront aussi de l'équipement médical pour soigner les Canadiens, comme des respirateurs, des accessoires connexes, de l'équipement de protection individuelle, ainsi que des produits et du matériel de nettoyage et de stérilisation.

Ces mesures s'inscrivent dans la stratégie globale du gouvernement du Canada pour protéger les Canadiens et prévenir la propagation du virus. La collaboration avec les fabricants et les innovateurs canadiens est au coeur de cette stratégie qui permettra d'améliorer la santé et la sécurité des Canadiens et la capacité d'adaptation du système de santé.

Citations

« Les entreprises canadiennes répondent à l'appel en apportant un soutien crucial à nos travailleurs de la santé, qui sont aux premières lignes de la lutte contre la COVID-19 au pays. Au fur et à mesure que la situation continue d'évoluer, le gouvernement du Canada sera là pour travailler avec l'industrie canadienne afin de trouver des solutions pour nos professionnels de la santé et d'assurer la santé et la sécurité de tous les Canadiens. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Notre gouvernement mobilise ses ressources pour faire face à la COVID-19, et l'industrie canadienne fait sa part. Nous sommes tous dans le même bateau. Des chercheurs jusqu'aux entreprises, nous agissons de manière concertée pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens. L'annonce d'aujourd'hui contribuera à renforcer la réponse de notre pays à la COVID-19, tout en augmentant notre capacité à réagir aux prochains défis en matière de santé qui pourraient survenir. »

- L'hon. Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Nous adoptons une approche importante et proactive en matière d'approvisionnement, ce qui nous garantit l'accès à l'équipement et aux fournitures essentiels. Les industries ont répondu à l'appel, et nous avons pu tirer profit de nos sources d'approvisionnement habituelles et de nouveaux fournisseurs. Ainsi, nous avons passé des commandes pour obtenir des millions d'articles essentiels dans la lutte contre la COVID-19. »

- L'hon. Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Faits saillants

Le gouvernement du Canada fournira 1,5 milliard de dollars de plus sur deux ans, à compter de 2019-2020, à l'Agence de la santé publique du Canada afin de soutenir les tests de dépistage et d'acheter de manière urgente l'équipement de protection personnelle, les respirateurs et les fournitures nécessaires pour lutter contre la COVID-19. Le gouvernement versera également une somme de 500 millions de dollars à l'Agence de la santé publique du Canada en 2020-2021.

Le gouvernement du Canada a lancé un appel à l'action dans le cadre du Plan canadien de mobilisation du secteur industriel pour lutter contre la COVID-19. Des offres ont été reçues par des entreprises ayant des produits :

prêts à être achetés ou commandés par grâce à des accords d'approvisionnement conclus avec le gouvernement du Canada ;

;

en cours d'élaboration, mais pas encore autorisés et pour lesquels le gouvernement du Canada peut accélérer le processus réglementaire par l'entremise de Santé Canada ;

peut accélérer le processus réglementaire par l'entremise de Santé ;

dont la mise en marché demande une aide technique ou financière pouvant être apportée par le gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds pour l'innovation stratégique, du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada, d'Exportation et développement Canada et de la Banque de développement du Canada.

par l'entremise du Fonds pour l'innovation stratégique, du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du , d'Exportation et développement et de la Banque de développement du . Le Fonds stratégique pour l'innovation permettra d'offrir un soutien rapide à des entreprises canadiennes qui réalisent des projets de recherche et de développement prometteurs à grande échelle et bien avancés. Ces projets permettront d'élaborer des mesures pour lutter contre la COVID-19, y compris des vaccins et des fournitures médicales essentielles.

Le Conseil national de recherches du Canada travaille en partenariat avec Solutions innovatrices Canada pour lancer des défis qui recherchent des solutions quasi commerciales de la part des petites et moyennes entreprises qui ont besoin de soutien financier pour améliorer et vendre leur produit ou leur solution en réponse à un besoin lié à la COVID-19.

Le Conseil national de recherches Canada met sur pied le Programme Défi «?COVID-19?». Celui-ci réunit des équipes de partenaires du gouvernement, du milieu universitaire et du secteur privé pour combler les lacunes et relever les défis liés à la COVID-19, tels qu'ils ont été déterminés par les spécialistes canadiens en matière de santé. Le Programme Défi contient trois grands axes de recherche : dépistage et diagnostic rapides, mise au point de thérapies et de vaccins et santé numérique.

national de recherches met sur pied le Programme Défi «?COVID-19?». Celui-ci réunit des équipes de partenaires du gouvernement, du milieu universitaire et du secteur privé pour combler les lacunes et relever les défis liés à la COVID-19, tels qu'ils ont été déterminés par les spécialistes canadiens en matière de santé. Le Programme Défi contient trois grands axes de recherche : dépistage et diagnostic rapides, mise au point de thérapies et de vaccins et santé numérique. Le 11 mars 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de plus d'un milliard de dollars pour aider à réduire au minimum les impacts sur la santé, ainsi que les répercussions économiques et sociales de la pandémie de la COVID-19. De cette somme, 50 millions de dollars aideront à assurer l'approvisionnement adéquat des provinces et des territoires en équipement de protection individuelle et à répondre aux besoins du gouvernement fédéral.

Produit connexe

Liens connexes

