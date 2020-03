NEC Energy Solutions lauréate du Bronze des Edison Awards 2020





Les gagnants des Edison Awards ont été dévoilés le 25 mars 2020. L'application "Battery Condition Annunciator" de NEC Energy Solutions (NEC) a remporté le prix de bronze pour la catégorie Technologie appliquée - menace, défense et sécurité.

L'application Battery Condition Annunciator est la première application mobile de ce type conçue pour traiter les problèmes de sécurité dans les systèmes de stockage de batteries. L'application permet aux pompiers et au personnel d'urgence d'améliorer la connaissance de la situation à distance de sécurité grâce à l'automatisation et aux télécommandes. Comme il est souvent difficile de savoir quelle est la source du danger dans l'unité de stockage des batteries, l'application indique à l'utilisateur ce qui se passe exactement dans le système et la meilleure façon de procéder.

L'application Battery Condition Annunciator permettra d'économiser du temps, de l'argent et des vies. NEC espère que cette application inspirera d'autres intégrateurs de stockage d'énergie à privilégier la sécurité.

Parmi les candidatures comprenant les meilleurs produits, services et entreprises en matière d'innovation pour l'année 2020, l'application Battery Condition Annunciator a été choisie comme lauréate par un jury de plus de 3 000 dirigeants d'entreprises de premier plan du monde entier. "Après un examen approfondi, le jury des Edison Awards a reconnu que l'application Battery Condition Annunciator était une innovation qui change la donne et qui se distingue parmi les meilleurs nouveaux produits et services lancés dans sa catégorie", a déclaré Frank Bonafilia, directeur exécutif des Edison Awards.

"Nous sommes ravis d'être distingués par ce prix Edison qui met en avant nos caractéristiques innovantes en matière de sécurité des batteries", a déclaré Steve Fludder, PDG de NEC Energy Solutions. "En tant que personne connaissant bien l'héritage de Thomas Edison, je suis très heureux de voir notre équipe NEC Energy Solutions récompensée par un prix inspiré par un homme aussi légendaire."

À propos des Edison Awards : Les Edison Awards sont la récompense de l'innovation la plus prestigieuse au monde, qui reconnaît et distingue les plus grands innovateurs depuis 1987. Pour plus d'informations sur le programme complet des Edison Awards et la liste des anciens lauréats, visitez www.edisonawards.com.

À propos de NEC Energy Solutions

NEC Energy Solutions conçoit, fabrique et intègre des solutions intelligentes de stockage de l'énergie pour le réseau électrique et les applications ayant des besoins énergétiques critiques. Ses systèmes de stockage et de contrôle de l'énergie à l'échelle du mégawatt offrent une plus grande stabilité au réseau tout en maximisant la production d'énergie renouvelable. Dans les télécommunications, les centres de données et d'autres applications industrielles, ses systèmes de batteries lithium-ion haute performance offrent une meilleure valeur que les batteries au plomb traditionnelles dans les applications de puissance critiques et difficiles. Pour en savoir plus, consultez le site www.neces.com.

