Guide Infrared dote les autorités locales de systèmes d'imagerie thermique pour prévenir la résurgence des maladies à Wuhan





WUHAN, Chine, 31 mars 2020 /CNW/ - Alors qu'ils s'apprêtaient à repartir le 28 mars, à savoir les transports dans la ville de Wuhan, Guide Infrared (SZ : 002414), établie à Wuhan, important fabricant chinois de systèmes d'imagerie thermique infrarouge, a mis à la disposition des centres de transports son système de dépistage de fièvre, armant les métros, les gares et les aéroports d'une solution robuste pour prévenir la résurgence du virus suite à une intensification du trafic passager. Wuhan, l'épicentre de l'épidémie de COVID-19 en Chine, commence à émerger du confinement en place depuis deux mois.

Pour veiller à la santé et à la sécurité des passagers, le métro de Wuhan a mis en place plusieurs mesures, notamment la désinfection quotidienne, l'enregistrement du nom réel des usagers pour assurer la traçabilité de leur état de santé et le dépistage de fièvre par infrarouge, mesures qui, conjuguées à l'augmentation du trafic, vont mettre les inspecteurs à rude épreuve. Et comme on s'attend à un afflux massif de personnes en public, il va de soi qu'une solution plus efficace et plus rapide est nécessaire pour mieux gérer la situation.

À la différence des thermomètres conventionnels sans contact, tels que les pistolets thermiques, le système de dépistage automatique de fièvre que propose la société, Guide Infrared, relève la température des passagers sur une distance de plusieurs mètres, ce qui évite le contact étroit que requiert les pistolets thermiques et réduit le risque d'infection. Actionné par la technologie de détection faciale à IA, le système peut se focaliser automatiquement sur le visage d'un passager et déclencher une alarme lorsqu'une personne fiévreuse est localisée. Entre les mains des inspecteurs, ce système devient un outil idéal pour faire face aux contextes densément peuplés et à évolution rapide.

« Depuis 20 ans, Guide Infrared dispose d'une base de données constituée d'échantillons de dépistage de masse prélevés dans des scénarios de vie réelle très divers. Pour assurer une sonde de température rapide et précise, la société a procédé à une optimisation constante des algorithmes, accompagnée de mises à jour logicielles et matérielles », a expliqué Wang Peng, directeur de la technologie de Guide Infrared.

En dehors des plaques tournantes du transport, le système, par sa conception, est prêt à l'emploi dans d'autres scénarios où l'on s'attend à voir grossir immensément le flux de population dès la reprise des activités. De nombreux complexes commerciaux et écoles ont vu installer le système pour éviter une deuxième vague d'infection.

Depuis le SRAS (2003), la grippe H1N1 (2009), l'épidémie d'Ebola (2014), jusqu'à l'actuelle épidémie de COVID-19, Guide Infrared fait figure d'exemple dans la lutte contre des crises de santé publique mondiales, se rangeant du côté de la communauté internationale pour prévenir les maladies.

