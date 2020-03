Cyborg Systems développe un logiciel de suivi du COVID-19





DUBAI, ÉAU, 31 mars 2020 /PRNewswire/ -- Le 16 mars 2020, dans ses remarques liminaires, le Directeur général de l'OMS a déclaré sans équivoque qu'une intensification urgente des tests, de la mise en quarantaine et de la recherche des contacts était nécessaire, ce qui constitue l'épine dorsale de la réponse pour lutter contre COVID-19.

Cyborg Systems, fournisseur multinational de technologies employées dans la sécurité nationale, a utilisé son expertise inhérente au suivi pour développer « Unmaze », une solution puissante permettant de retrouver les personnes infectées et celles qui sont entrées en contact avec elles.

Lors d'un briefing à Nugen, le porte-parole de la société, M. Alen Mateev, a déclaré que la technologie est unique car elle fonctionne comme une application, stockant vos données GPS et de proximité dans le téléphone, tout en alertant et en détectant l'identifiant unique des autres utilisateurs de l'application. « Les informations restent dans votre application pendant 14 jours et sont effacées selon le principe du premier entré, premier sorti », explique Mateev. « Ce n'est que si vous êtes entré en contact avec une personne dont le test est positif que les agences de santé sont alertées et que l'on vous demande de vous mettre en quarantaine. Il avertit également les utilisateurs lorsqu'ils se trouvent à proximité d'une personne touchée, afin que des mesures d'évitement puissent être prises. »

La solution est complète car elle détecte le voisinage des personnes infectées, observe celles en quarantaine et peut être intégrée avec d'autres solutions de cheville et de bracelet pour ceux qui sont en quarantaine forcée. Il est presque inviolable afin de s'attaquer aux cas de fuites, qui constituent le segment le plus risqué de la population.

Des essais et des déploiements sont déjà en cours, et la société est en train de déployer, de former et d'intégrer la solution pour divers clients gouvernementaux dans le monde entier. « La simplicité est notre mantra pour la technologie », a déclaré M. Mateev. « C'est la seule solution qui capte l'ensemble de la chaîne des personnes infectées et exposées à des risques sans fausses alertes, permettant au gouvernement de se concentrer sur des problèmes réels. Aucune loi sur la protection de la vie privée n'est violée, sauf si vous vous trouvez à proximité des personnes infectées. »

Cyborg déploie la solution dans le monde entier en utilisant le déploiement à distance. Étant donné que les déplacements sont limités, la solution est conçue pour être déployée sans intégration compliquée. « Vous pouvez être opérationnel(le) avec l'application et le centre de contrôle nécessaire dans les 15 jours », a ajouté M. Mateev. « La solution devient une marque blanche pour de nombreux pays. Il ne s'agit pas d'argent. En ce qui concerne les pays qui ne peuvent pas se permettre la technologie, nous l'offrons gratuitement, à condition que le client soit en mesure de fournir ou d'acheter le matériel et les logiciels tiers. »

