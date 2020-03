L'actrice couronnée d'un Emmy Award Jodie Comer devient l'ambassadrice mondiale de la marque Noble Panacea





NEW YORK, 31 mars 2020 /PRNewswire/ -- La marque innovante de soins de luxe Noble Panacea est fière d'accueillir Jodie Comer à ses côtés en tant qu'ambassadrice mondiale de la marque. Mieux connue pour son rôle de Villanelle dans la série à succès Killing Eve, pour lequel elle a reçu un Emmy Award, Comer est l'incarnation de l'esprit de Noble Panacea : authentique, sûre d'elle, bienveillante et déterminée. Ensemble, Noble Panacea et Comer poursuivront la mission de la marque qui est de « penser magnifiquement » (Think Beautifully) en agissant de manière responsable, en faisant bouger les lignes et en soutenant la libération des femmes dans le monde.

Noble Panacea a été fondée sur la base des décennies de recherche de Sir Fraser Stoddart, lauréat du prix Nobel de chimie en 2016. Sir Fraser a mis au point une technologie désormais brevetée appelée Organic Molecular Vessel (OMV)tm qui donne des résultats supérieurs dans la protection, la pénétration et la libération programmée des puissants ingrédients actifs qui constituent la pierre angulaire de la marque.

Très investie dans son métier d'actrice, Comer est une étoile montante sur scène et à l'écran. Depuis 2018, Comer joue le rôle de l'assassine Villanelle dans la série de renommée mondiale Killing Eve, un rôle qui lui a valu un Emmy Award dans la catégorie « Meilleure actrice principale d'une série dramatique ». Dans les années à venir, Comer sera à l'affiche d'une multitude de projets cinématographiques et travaillera aux côtés de Noble Panacea pour soutenir l'engagement indéfectible dont la marque fait preuve en faveur du développement durable et de la libération des femmes dans le monde à travers ses lancements de produits innovants et son partenariat philanthropique avec Girl Up, un organisme à but non lucratif fondé par la Fondation des Nations Unies pour donner aux filles une place de premier plan dans le mouvement pour l'égalité des sexes.

« Je suis si heureuse de collaborer avec Noble Panacea, et l'aventure ne fait que commencer. C'est une marque visionnaire à l'avenir très prometteur. La beauté ne se résume pas à l'esthétique. Il y a tellement de travaux scientifiques et de recherche derrière la fabrication des produits Noble Panacea. Il s'agit d'une marque authentique et innovante qui je pense incitera beaucoup de gens à revoir leur façon d'acheter et de consommer. Et puis je crois en l'intégrité de la marque. En retour, son équipe croit en moi, ce qui est très motivant et à l'image de ce qu'est Noble Panacea », a déclaré Jodie Comer.

Comme l'a ajouté Céline Talabaza, PDG de Noble Panacea, « Pendant cette période, nous avons tous besoin d'une source d'inspiration, d'un modèle de bienveillance, et Jodie colle parfaitement à cette image. Jodie est exactement la muse dynamique et contemporaine qu'il nous fallait pour incarner notre mouvement disruptif dans l'univers de la beauté. Elle s'est investie dans son métier de la même manière que notre fondateur, Sir Fraser Stoddart, l'a fait dans le sien, avec un succès retentissant et un avenir qui s'annonce encore plus prometteur. Jodie incarne la diversité de la beauté authentique, une beauté qui va bien au-delà du visible. Son humilité, sa passion et sa grâce sont l'essence de la femme Noble Panacea. »

Noble Panacea croit au pouvoir de la science et estime qu'il est de sa responsabilité sociale de soutenir l'éducation et l'épanouissement des jeunes femmes dans le domaine de la science. Céline Talabaza a ainsi précisé : « Nous pensons que la science est la solution à un grand nombre des défis auxquels nous sommes actuellement confrontés et qu'il est essentiel de soutenir l'éducation des jeunes femmes dans ce sens. »

À PROPOS DE NOBLE PANACEA

Noble Panacea a été fondée sur la base des recherches ambitieuses de Sir Fraser Stoddart qui a reçu le prix Nobel de chimie en 2016 pour son travail de recherche sur le mouvement moléculaire et a depuis supervisé le développement de Noble Panacea. Le résultat est la naissance de deux gammes de produits de soin inédites, The Absolute et The Brilliant, qui font preuve d'une efficacité révolutionnaire grâce à la technologie Organic Molecular Vesseltm (OMV).

Afin de soutenir les efforts déployés à l'échelle mondiale par Noble Panacea en faveur d'une beauté responsable et d'un avenir plus durable, les consommateurs sont invités à renvoyer leurs contenants Active Daily Doses vides à Noble Panacea dans le cadre d'un programme national de recyclage mené en partenariat avec la société de recyclage internationale TerraCycle®.

Au cours de sa carrière, Sir Fraser Stoddart a encadré plus de 500 étudiants de 50 pays dans le domaine des sciences. Noble Panacea est très investie dans son partenariat mondial avec l'organisation à but non lucratif fondée par la Fondation des Nations Unies Girl Up, une initiative mondiale de développement du leadership visant à préparer les jeunes filles à être les leaders de demain. Ensemble, Noble Panacea et Girl Up oeuvreront pour que les filles du monde entier puissent s'épanouir par l'éducation.

Noble Panacea est désormais disponible en ligne. Pour plus d'informations, consultez www.noblepanacea.com.

