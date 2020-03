Le groupe de réflexion d'Elena Baturina, BE OPEN, lance l'appel ouvert mondial #BEOPEN_at_home pour saluer les idées créatives qui aident à combattre les épreuves du confinement





LONDRES, 31 mars 2020 /PRNewswire/ -- BE OPEN, un groupe de réflexion créatif fondé par l'entrepreneure et philanthrope internationale Elena Baturina, lance son prochain appel ouvert mondial sur les réseaux sociaux. #BEOPEN_at_home appelle à des idées sur la manière dont la créativité et la pensée non conventionnelle peuvent nous aider à rester ouverts tout en restant à la maison : ouverts à nos communautés, à nos nouvelles idées, à nos connaissances et à nos expériences malgré les limites physiques.

Avec les appels ouverts, BE OPEN encourage et loue les gens capables d'introduire de la créativité dans leurs routines quotidiennes, de voir une beauté inattendue dans ce qui est routinier et de la retenir pour la partager avec les autres. Aujourd'hui, alors que nos vies sont bouleversées par le virus Covid-19, nous avons plus que jamais besoin de ces capacités ; nous avons besoin de moyens pour étendre nos vies au-delà des limites de nos maisons.

Avec #BEOPEN_at_home, nous nous adressons à tous les esprits créatifs du monde entier et à leur positivité et leur inspiration, tant nécessaires pour surmonter les difficultés du confinement et de la détresse. Nous pensons que chacun a la capacité de transformer la réalité avec sa propre vision unique, et que les liens créatifs établis grâce à l'échange de cette vision peuvent aider à soutenir des millions de personnes touchées par la pandémie.

Restez créatif, réimaginez vos habitudes quotidiennes, ajoutez du style aux tâches, créez un espace idéal pour le travail et l'apprentissage à distance, ajoutez de la couleur aux activités de vos enfants et partagez vos idées non conventionnelles pour aider la communauté mondiale en rejoignant notre appel ouvert Instagram #BEOPEN_at_home et bénéficier de réponses visuelles.

Les candidatures seront clôturées le 30 juin 2020. Les membres de la communauté BE OPEN sélectionneront ensuite le post gagnant parmi une liste de finalistes ayant reçu le plus grand nombre de mentions likes par les utilisateurs d'Instagram. Le gagnant recevra un prix de 600 ?.

BE OPEN est une initiative mondiale visant à encourager la créativité et l'innovation. C'est un groupe de réflexion dont la mission est de promouvoir les personnes et les idées d'aujourd'hui pour construire des solutions pour demain. Il s'agit d'une initiative culturelle et sociale fondée par la philanthrope, femme d'affaires et entrepreneure Elena Baturina. La mission de BE OPEN est d'exploiter les ressources intellectuelles créatrices par le biais d'un système de conférences, de concours, d'expositions, de master classes et d'événements culturels.

