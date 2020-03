Dzing annonce le lancement de sa nouvelle application bancaire





Dzing, un nouvel acteur du marché de la monnaie et des paiements électroniques, annonce ce jour le lancement de sa nouvelle application de paiements mobiles permettant aux étudiants internationaux, aux indépendants, aux travailleurs expatriés et aux voyageurs d'utiliser des services financiers depuis leurs appareils connectés en haut débit.

Disponible dès à présent sur Android et iOS, l'application Dzing offre aux utilisateurs un procédé simple et parfaitement fluide pour transférer de l'argent au Royaume-Uni et en Europe. L'application proposera également à ses clients des comptes multi-devises, ainsi que des options de carte et de carte partenaire.

S'étant fixé l'objectif de répondre aux besoins du marché, Dzing alliera l'approche axée sur le client d'une institution financière traditionnelle à l'innovation d'une société technologique, pour satisfaire les exigences de clients numérisés spécifiques.

Grâce à ce positionnement privilégié, Dzing deviendra un prolongement organique du quotidien des utilisateurs, en fournissant une solution exhaustive couvrant aussi bien la gestion courante des comptes que les fonctions d'épargnes à long terme. Pionniers d'une approche collaborative et de partage, les utilisateurs pourront à tout moment choisir quels aspects du produit ils veulent utiliser.

Max Kharchenko, PDG par intérim et responsable produits, déclare: "Chez Dzing, nous sommes convaincus que le consommateur mérite un partenaire de services financiers qui évolue à ses côtés et anticipe ses besoins à chaque étape de la vie".

Et M. Kharchenko d'ajouter: "Nous avons combiné les fonctionnalités d'épargne à long terme d'une banque traditionnelle à la souplesse d'une néobanque afin de promouvoir un mode de vie résolument moderne".

"Cette application sera l'outil mobile idéal, sécurisé et facile à utiliser pour tous les voyageurs, étudiants, travailleurs indépendants et clients commerciaux voulant gérer leurs finances et envoyer de l'argent à l'étranger. Ce produit est conçu pour redonner le contrôle aux consommateurs, en éliminant les craintes liées aux taux de change et aux frais cachés pour toute personne se trouvant à l'étranger ou en voyage."

Grâce à l'important financement d'un investisseur d'amorçage, la Société s'apprête à continuer son expansion grâce à la levée de fonds supplémentaires avant la fin 2020.

M. Kharchenko conclut: "Nous sommes déterminés à proposer une technologie durable et révolutionnaire, qui changera la nature même de l'activité bancaire".

Pour de plus amples renseignements sur Dzing: https://www.dzing.com/

