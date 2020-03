Avis - Rappel de certains lots d'acide zolédronique injectable de Taro, médicament utilisé dans le traitement de l'ostéoporose et de la maladie de Paget, en raison de la présence possible de matières particulaires





Sommaire

Produit : Acide zolédronique injectable (Taro) 5 mg/100 mL utilisé dans le traitement de l'ostéoporose et de la maladie de Paget

Problème : La société Taro Pharmaceuticals Inc. rappelle cinq lots d'acide zolédronique injectable 5 mg/100 mL (DIN 02415100) en raison de la présence possible de matières particulaires.

Ce que vous devez faire : Vérifiez le numéro de lot sur votre produit ou adressez-vous à votre pharmacien pour déterminer si vos produits sont visés par le rappel. Si c'est le cas, ne prenez pas le médicament et communiquez avec votre professionnel de la santé pour obtenir un produit de remplacement. Si vous avez pris un médicament faisant l'objet d'un rappel et que vous vous inquiétez au sujet de votre santé, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Problème

Santé Canada avise les Canadiens que Taro Pharmaceuticals Inc. rappelle cinq lots d'acide zolédronique injectable 5mg/100mL (DIN 02415100) en raison de la présence possible de matières particulaires dans le médicament. L'acide zolédronique est utilisé pour traiter et prévenir l'ostéoporose, et pour traiter la maladie de Paget (une affection qui cause des déformations osseuses).

Si le médicament est injecté, les corps étrangers pourraient provoquer une inflammation ou irritation des veines laquelle pourrait causer l'obstruction des vaisseaux sanguins. Dans les cas les plus graves, cela pourrait entraîner des lésions aux poumons, de graves réactions allergiques ou la formation de caillots.

Tous les lots des médicaments distribués par Taro Pharmaceuticals Inc. entre le 1er août 2018 et le 24 décembre 2019 sont visés par le rappel. Santé Canada surveille le rappel et, si le Ministère prend connaissance de renseignements supplémentaires sur l'innocuité, il prendra les mesures appropriées et informera les Canadiens au besoin.

Personnes touchées

Les patients qui prennent, ou qui ont pris, une injection d'acide zolédronique 5mg/100mL de Taro, ou les patients qui ont obtenu ce produit dans une pharmacie.

Produits visés

Entreprise Nom du produit/

Ingrédient

pharmaceutique

actif (IPA) DIN Concentration Lot Expiration Taro

Pharmaceutical

Inc. Acide zolédronique

injectable de Taro 02415100 5mg/100mL JKT1520A Avril 2020 JKT1580A Mai 2020 JKT1581A Mai 2020 JKT1642A Mai 2020 JKT1643A Mai 2020

Conseils aux consommateurs

Vérifiez le numéro de lot sur votre produit ou adressez-vous à votre pharmacien pour déterminer s'il s'agit d'un produit visé par le rappel. Si c'est le cas, ne prenez pas le médicament et communiquez avec votre professionnel de la santé pour obtenir un produit de remplacement. Si vous avez des symptômes inhabituels ou des effets secondaires qui pourraient être causés par ce médicament, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Communiquez sans frais avec Taro Pharmaceuticals Inc., au 1-800-268-1975, afin de connaître la marche à suivre pour retourner le produit rappelé.

Signalez à Santé Canada tout effet indésirable lié à ce produit. Vous pouvez également envoyer des plaintes .

Mesures prises par Santé Canada

Santé Canada surveille le rapport et s'assure que l'entreprise a bel et bien réglé le problème. Si d'autres problèmes liés à l'innocuité du produit sont relevés, Santé Canada prendra les mesures appropriées et informera les Canadiens au besoin.

