Novamont : MATER-BI, le nouveau grade de revêtement par extrusion est désormais disponible

NOVARE, Italie, 31 mars 2020 /PRNewswire/ -- Le nouveau grade de MATER-BI pour le revêtement et le laminage par extrusion sur le papier, le carton et d'autres substrats pouvant être compostés dans les installations industrielles standard est désormais prêt à être commercialisé.

Développé dans le cadre de travaux qui ont combiné diverses technologies de production de Novamont, par rapport aux versions précédentes, le nouveau grade offre une amélioration notable de la stabilité du processus, des épaisseurs de revêtement et une vitesse de traitement comparable à celle du PEBD, ainsi qu'une excellente adhérence aux différents substrats (papier, carton, films plastiques).

En ce qui concerne la performance environnementale, les objets fabriqués en utilisant le nouveau grade (tasses, plats pour la restauration, planches minces à usage alimentaire) sont exempts d'OGM, biodégradables, peuvent être compostés conformément à la norme UNI EN 13432 et peuvent être recyclés avec les déchets de papier.

Offrant une robustesse et une résistance à la perforation excellentes, ces objets sont également adaptés au contact avec les aliments et à l'utilisation au micro-ondes et offrent une excellente résistance aux huiles et aux graisses.

Avec ce nouveau grade MATER-BI pour le revêtement par extrusion, Novamont est en mesure de répondre à l'augmentation de la demande en produits jetables pouvant être compostés avec le papier et le carton, résolvant ainsi les problèmes associés à la disponibilité limitée de certaines matières premières.

Le groupe Novamont est leader dans la production de bioplastiques et le développement de produits de biochimie et biologiques grâce à l'intégration de la chimie, de l'environnement et de l'agriculture. Avec un effectif de 600 personnes, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 238 millions d'euros en 2018 et réalisé des investissements continus dans des activités de recherche et développement (représentant 5 % de son chiffre d'affaires et plus de 20 % de son personnel). Il possède un portefeuille d'environ 1 800 brevets et demandes de brevets. Basé à Novare, il possède une usine de production à Terni et des laboratoires de recherche à Novare et Piana di Monte Verna (Caserte). Il opère à travers ses filiales à Bottrighe (Rovigo), Patrica (Frosinone) et Porto Torres (Sassari). Le groupe est actif à l'échelle internationale avec des bureaux en Allemagne, en France et aux États-Unis et un bureau de représentation à Bruxelles (Belgique). Il est présent par l'intermédiaire de ses propres distributeurs dans plus de 40 pays sur tous les continents.

