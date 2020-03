NEC et Kagome vont fournir des services IA qui améliorent les récoltes de tomates





NEC Corporation a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord de partenariat stratégique avec Kagome Co., Ltd. portant sur le lancement de services de soutien à la gestion agricole basés sur l'intelligence artificielle (IA) à l'intention de grandes sociétés de traitement de tomates.

Ce nouveau service utilise CropScope, la plateforme informatique agricole basée sur l'IA de NEC, pour visualiser la croissance des tomates et l'état du sol sur la base de données de capteurs et d'images satellite, et pour fournir des services de recommandations pour la gestion agricole. Cette IA permet au service de fournir des données sur les moments les plus propices et les quantités optimales d'irrigation et d'engrais pour des récoltes saines. En conséquence, les exploitations agricoles peuvent obtenir des productions stables et des coûts réduits, tout en pratiquant une agriculture durable sur le plan de l'environnement sans dépendre des compétences des producteurs individuels.

Les sociétés de traitement de tomates peuvent arriver à une totale compréhension des conditions les plus efficaces pour la production de tomates sur leurs propres exploitations, comme sur celles de leurs exploitants sous-traitants. Ils peuvent également gérer l'ordre des récoltes de manière optimale dans tous les champs en fonction de données objectives, ce qui contribue à réduire les pertes et à améliorer la productivité.

NEC et Kagome ont démarré leur collaboration agricole en 2015, et dès 2019, ils avaient présenté des démonstrations dans certaines régions, notamment le Portugal, l'Australie et les États-Unis. En 2019, une expérience agricole d'IA au Portugal a révélé que la quantité d'engrais utilisée pour l'essai était d'environ 20% inférieure à la quantité moyenne généralement utilisée , avec un rendement de 127 tonnes de tomates par hectare, soit environ 1,3 fois celui du producteur portugais moyen, et un rendement presque identique à celui de producteurs très compétents.

En avril 2020, Kagome établira une division Smart Agri qui ciblera initialement des clients en Europe, avant de chercher à développer l'activité sur les marchés à travers le monde.

« Kagome développe des technologies de soutien à la gestion agricole à l'aide de big data en collaboration avec NEC depuis 2015, dans le but de réaliser une gestion agricole respectueuse de l'environnement et hautement profitable dans le domaine de la culture des tomates pour traitement au niveau mondial », a déclaré Kengo Nakata, directeur général, division Smart Agri, Kagome. « En associant le savoir-faire agricole de Kagome à la technologie IA de NEC, nous réaliserons une agriculture durable », a-t-il ajouté.

« NEC est ravie d'avoir signé un accord de partenariat stratégique avec Kagome », a déclaré, quant à lui, Masamitsu Kitase, directeur général, division Développement commercial d'entreprise, NEC. « NEC souhaite réaliser une agriculture durable qui puisse répondre de manière flexible aux problèmes sociaux du changement climatique et de la sécurité alimentaire qui se posent au niveau mondial », a-t-il ajouté.

