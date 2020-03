Kruger annonce la fermeture temporaire de son usine de Brompton pour une période indéterminée





BROMPTON, QC, le 31 mars 2020 /CNW Telbec/ - Kruger Papiers de spécialité a annoncé aujourd'hui qu'elle fermera temporairement son usine de Brompton à compter du vendredi 3 avril pour une durée indéterminée. Cette décision difficile a été prise en raison de conditions de marché déjà défavorables qui se sont détériorées très rapidement depuis l'éclosion de la COVID-19, entrainant des impacts importants sur les opérations et la rentabilité de l'usine.

La production de papier journal et des papiers de spécialité destinés à l'industrie des emballages flexibles sera suspendue, de même que les opérations de la centrale de cogénération à la biomasse.

La fermeture de l'usine de Brompton affectera 272 employés.

À propos de Kruger

Fondée en 1904, la société Kruger est un important producteur de produits de papier tissu; de cartonnage 100 % recyclé; d'emballages de carton ondulé; de papiers pour publications; de papiers de spécialité; d'énergie renouvelable; de biomatériaux cellulosiques; et de vins et spiritueux. Elle est également l'un des principaux recycleurs de papiers et cartons en Amérique du Nord. La société Kruger possède des établissements au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador, de même qu'aux États-Unis, dans les États du Tennessee, du Maine, de New York, de la Virginie et du Rhode Island. (www.kruger.com).

