Déclaration du ministre Seamus O'Regan au sujet de l'annonce par TC Energy d'une décision d'investissement finale concernant le projet Keystone XL





OTTAWA, le 31 mars 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a fait la déclaration suivante au sujet de l'annonce par TC Energy d'une décision d'investissement finale concernant le projet Keystone XL :

« Cette bonne nouvelle pour notre industrie du pétrole et du gaz arrive à point nommé. Elle se traduira par des milliers de bons emplois bien rémunérés pour les travailleurs hautement spécialisés dont l'industrie a besoin maintenant et dont elle aura besoin dans l'avenir.

« Le gouvernement du Canada a toujours été très favorable au projet Keystone XL. Celui-ci augmente notre accès aux marchés - de façon sûre, responsable et durable - et il cadre avec le plan de lutte contre les changements climatiques du Canada.

« Je tiens à féliciter le gouvernement de l'Alberta pour son investissement en capitaux propres et ses garanties d'emprunt. Ce soutien contribuera à assurer la réussite du projet.

« Nous savons que la situation hors du commun que nous vivons tous actuellement cause des difficultés inouïes aux travailleurs du secteur énergétique canadien et à leurs familles. Malgré tout, le Canada demeure le meilleur endroit où investir dans l'exploitation durable des ressources naturelles. L'annonce faite aujourd'hui aura des retombées concrètes pour notre économie et assurera le maintien de pratiques rigoureuses en matière de sécurité et d'environnement. »

SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 31 mars 2020 à 10:11 et diffusé par :