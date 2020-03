Une coalition d'organismes à but non lucratif s'associe pour aider les entreprises à sécuriser leur main-d'oeuvre à distance





NEW YORK, 31 mars 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, une coalition de 13 organisations à but non lucratif s'est associée à la campagne Work From Home. Secure Your Business. (Travaillez à la maison. Sécurisez votre entreprise). Les organisations participant à la campagne sont les suivantes :

Cyber Readiness Institute (CRI)

Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V./le conseil allemand de cybersécurité

Bestyrelsesforeningen/Board Leadership Society ou société danoise des comités de direction

Cybercrime Support Network

APWG

APWG.eu

CyberGreen

Cyber Threat Alliance

Aspen Digital, un programme de l'Aspen Institute

Adaptable Security

Scottish Business Resilience Centre (SBRC)

Telecommunications UK Fraud Forum (TUFF)

Global Cyber Alliance (GCA)

La campagne Work From Home. Secure Your Business. vise à renforcer les défenses d'un nouvel effectif de travailleurs à distance. Alors qu'une grande partie de la population mondiale se confine chez elle pour atténuer les effets de la pandémie du COVID-19, de nombreuses entreprises ont été contraintes de déplacer leurs opérations quotidiennes des bureaux au domicile de leurs employés. Cette main-d'oeuvre mondiale à distance crée de nouveaux risques de sécurité pour les entreprises, leurs clients et leurs employés. Heureusement, il existe quelques actions relativement simples que les employeurs et les employés peuvent effectuer pour réduire considérablement les cyber-risques.

Mettre à jour les systèmes et applications d'entreprise et pour les personnels

Mettre en place une authentification à deux facteurs pour l'accès aux services de l'entreprise

Utiliser un service de protection DNS tel que Quad9

Dans une époque où les entreprises et les gens ont du mal à agir face aux changements qu'ils rencontrent, cette campagne s'attache à proposer des actions simples pour améliorer la sécurité.

« Notre but est de fournir une voix unifiée pour guider les gens afin de mettre en place une meilleure sécurité lorsqu'ils travaillent dans un environnement distant. Bien que de nombreuses entreprises et organismes gouvernementaux aient des protocoles de sécurité et des équipes en place, les petites entreprises n'ont pas ces moyens », a déclaré Philip Reitinger, président-directeur général de la GCA. « N'exigeons pas trop immédiatement ; encourageons chacun à réaliser quelques actions clés et évaluons ensuite s'ils peuvent en faire davantage. »

« Le Cyber Readiness Institute est heureux de s'associer à cet effort et félicite la GCA pour prendre son rôle de leader. Nous voulons travailler en collaboration avec d'autres organismes à but non lucratif afin de centraliser les ressources pour les PME à travers le monde. Étant donné que les entreprises gèrent leurs effectifs à distance au cours de cette pandémie, il est essentiel de proposer des conseils faciles à comprendre et accessibles qu'elles peuvent appliquer pour maintenir leurs employés et leurs affaires en sécurité concernant la menace de cybercriminalité », a déclaré Kiersten Todt, directrice générale du Cyber Readiness Institute.

« Malheureusement, le travail dans un environnement nouveau et inconnu va très souvent de pair avec une augmentation des vulnérabilités numériques, dont les cybercriminels tentent de tirer parti par le biais de courriels de type hameçonnage ou de piratage psychologique. La façon la plus efficace d'aider en particulier les petites entreprises à faire face à ces défis est de partager des ressources et de faire appel à la coopération internationale. Par conséquent, notre conseil est fier de soutenir la campagne Work From Home. Secure Your Business. Qui représente un excellent outil facile d'accès et à utiliser en autonomie en particulier pour que les petites entreprises protègent leur activité et leur environnement numérique durant cette période difficile », a déclaré Hans-Wilhelm Dünn, président du conseil allemand de cybersécurité.

« La lutte mondiale contre la pandémie du COVID-19 a également entraîné le Danemark vers le confinement et les entreprises et organisations dans tous les secteurs ont dû migrer rapidement vers un mode d'organisation fonctionnant sur la base du ''travail à domicile'', et ce presque du jour au lendemain. Cette transformation numérique rapide pour les équipes de direction et les effectifs se confronte à de nombreux défis et la sécurité est certainement l'un des plus fréquents. Les réseaux de cybercriminels ont déjà tiré avantage de la situation et cette coalition et cette campagne qui ont pour but d'aider à accroître la sécurité sont plus nécessaire que jamais. La Board Leadership Society du Danemark est très fière de notre engagement pour aider les entreprises danoises et les sociétés afin d'améliorer et d'accroître la cybersécurité, la protection de la vie privée et l'intégrité de l'information, que le travail soit réalisé à la maison ou au bureau. Cette campagne et cet ensemble d'outils rendront l'environnement de travail numérique plus sûr, plus résistant et faciliteront la vie de tous les travailleurs en ligne. Nous espérons qu'ils seront largement utilisés », a déclaré Tom Jacobsgaard, PDG du Board Leadership Society du Danemark.

La campagne, https://workfromhome.globalcyberalliance.org, fournit des conseils clairs et pratiques, dont des liens vers des outils et des instructions étape par étape qui peuvent être utilisés par les entreprises et les employés qui travaillent à distance pour prendre des mesures immédiates et mettre en place une meilleure sécurité dans leur environnement de travail à leur domicile. Pour soutenir la campagne et poser des questions, un forum communautaire Work From Home (https://community.globalcyberalliance.org/c/working-from-home/76) a été créé et conçu comme un endroit où les gens peuvent se rendre pour poser des questions et obtenir de l'aide d'experts en sécurité au sein de la communauté, y compris de la GCA et des autres organismes à but non lucratif. Le forum communautaire Work From Home propose d'autres ressources telles que celles issues de partenaires ne prenant pas part à la campagne et des organismes gouvernementaux. Le nouveau contenu sera publié sur le site Web chaque semaine.

