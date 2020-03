Les solutions Enghouse Cloud et Enghouse Communications Center soutiennent une intégration avancée avec MS Teams





MARKHAM, Ontario, 31 mars 2020 /CNW/ - Enghouse Systems Limited (TSX : ENGH) participe actuellement au programme de certification Microsoft Teams Connected Contact Center, et propose désormais des options de centre d'appel dans le cloud et sur site pour Microsoft Teams.

Pour les clients procédant à un déploiement de Teams, Enghouse Interactive propose Enghouse Cloud, qui fournit un centre d'appel en tant que service (Contact Center as a Service, CCaaS), et Enghouse Interactive Communications Center (CC) V11.0, qui soutient les options de déploiement de cloud privé et sur site.

Enghouse Cloud et Enghouse Interactive Communications Center sont des solutions de centre d'appel multicanales, qui incluent un libre-service client et un serveur vocal interactif, un système de files d'attente et de routage, ainsi qu'un acheminement des appels vers les clients Teams sur les postes d'agents. Ces offres fournissent également une gamme d'outils de gestion destinés au centre d'appel, notamment une gestion des enregistrements et de la qualité, ainsi que des analyses et des rapports complets. Ces deux solutions utilisent Teams Direct Routing pour permettre aux organisations de choisir leurs propres options de téléphonie concernant la connectivité vocale, tout en tirant parti de l'acheminement des appels, de la surveillance par les superviseurs et du contrôle des appels gérés par les agents utilisant Teams, quel que soit le nombre de sites physiques.

« Je suis fier de notre relation forte et prospère aux côtés de Microsoft », a déclaré Vincent Mifsud, président d'Enghouse. « Nous collaborons avec eux depuis plus de dix ans, en intégrant leurs solutions via Lync puis Skype pour les entreprises. Aujourd'hui, notre intégration à Microsoft Teams nous conduit dans une nouvelle dimension, en aidant Enghouse et Microsoft à améliorer les performances pour les centres d'appel. »

M. Mifsud a expliqué que l'application du produit Enghouse Interactive à Microsoft Teams constituait une étape clé dans l'évolution du centre d'appel véritablement collaboratif, en combinant la force de la gestion des interactions avec la capacité de tirer parti des meilleures ressources ? à savoir les informations et les individus ? pour optimiser l'expérience des clients. Les agents bénéficient désormais d'un encadrement intelligent, de connaissances partagées et d'experts au sein de l'entreprise.

« Enghouse Interactive contribue à délivrer tout ceci, en travaillant conjointement avec Microsoft », a déclaré M. Mifsud. « En tant que partenaire de longue date pour le développement de solutions intégrées à Microsoft, nous offrons des possibilités de migration bien définies à Microsoft Teams pour les centres d'appel sur Skype Entreprise, ou tout autre commutateur privé traditionnel. »

Enghouse Interactive est bien équipée pour délivrer ceci dans la mesure où la société compte plusieurs centaines de clients de centre d'appel utilisant Skype Entreprise, ainsi que plusieurs milliers de clients utilisant des plateformes de commutation privée traditionnelles, dont un grand nombre envisage de migrer vers Teams. Grâce à des solutions qui prennent en charge de multiples options téléphoniques simultanément, la Société peut aider les clients à délocaliser leurs centres d'appel vers Teams à leur propre rythme.

« Enghouse Interactive est un partenaire de longue date de Microsoft », a déclaré Andrew Bybee, responsable principal des programmes de groupe pour l'écosystème d'appels et de réunions de Microsoft, chez Microsoft Corp. « Nous sommes heureux que la société ait annoncé la disponibilité des solutions vocales intégrées Microsoft Teams. Nous sommes impatients d'aider nos clients communs à profiter de Teams dans les environnements de centres d'appel, et de nous appuyer sur la force du travail en équipe aux côtés de Microsoft 365 pour transformer et maximiser l'expérience de leurs clients. »

À propos d'Enghouse

Enghouse Systems Limited est un fournisseur leader mondial de solutions logicielles pour les entreprises, qui dessert plusieurs marchés verticaux. Sa stratégie consiste à bâtir une société de logiciels d'entreprise plus diversifiée grâce à des acquisitions stratégiques ainsi qu'à une croissance maîtrisée au sein de ses secteurs d'activité : centre d'appel / collaboration vidéo, réseaux (OSS/BSS) et transports / sécurité publique. Enghouse Interactive est une unité en pleine propriété d'Enghouse Systems, dont la mission consiste à délivrer des solutions de gestion des interactions avec les clients. Les actions d'Enghouse Systems sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : ENGH). Pour en savoir plus sur Enghouse, rendez-vous à l'adresse www.enghouse.com .

Sam Anidjar, vice-président du développement d'entreprise, Enghouse Systems Limited, (905) 946-3300

