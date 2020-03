Groupe Sportscene - Mesures pour limiter l'impact de la pandémie et nouvelle offre de plats « prêt-à-manger »





MONTRÉAL, le 31 mars 2020 /CNW Telbec/ - Groupe Sportscene inc. (« Sportscene » ou « la Société »); (TSXV: SPS.A) présente aujourd'hui une mise à jour sur ses opérations et les plus récentes mesures d'atténuation qu'elle a mises de l'avant afin de sauvegarder la santé et le bien-être de ses employés, de ses clients et de la communauté alors que sévit la pandémie COVID-19.

Suivant les directives du gouvernement québécois mises en place depuis le 25 mars 2020, certains établissements du réseau du Groupe Sportscene offrant la livraison à domicile et ayant des comptoirs pour emporter pourront demeurer en opération. De plus, les activités de vente de produits en épicerie sous les marques La Cage et Moishes se poursuivent et demeurent en croissance.

Voici les nouvelles mesures mises en place :

Mesures de soutien pour les employés, les partenaires et les clients

Priorité à la santé et à la sécurité de nos employés et de nos invités en appliquant les plus hauts standards en matière d'hygiène et salubrité;

À compter du 6 avril prochain, l'équivalent d'un repas par semaine sera offert aux employés mis à pied temporairement;

Mise en place d'une ligne téléphonique et d'une adresse courriel dédiées aux questions des employés en lien avec le COVID-19;

Accélération du traitement de la paie et des relevés d'emploi des employés mis à pied temporairement;

Congé de redevances pour une période indéfinie aux 11 franchisés;

Communications continues sur l'avancement de la situation dans tous les établissements, auprès des employés et clients sur les diverses plateformes;

Prix révisés des commandes pour livraison et à emporter;

Maintien des activités de livraison et de commandes pour emporter des restaurants du réseau sur une base volontaire.

Mesures de préservation de la santé financière du Groupe Sportscene

Renonciation volontaire du président à recevoir toute rémunération pour la durée de la crise;

Réduction importante des salaires des hauts dirigeants, des membres du comité de direction et des équipes de direction des restaurants;

Suspension de la rémunération des administrateurs;

Préservation des liquidités par une gestion serrée du fonds de roulement et des dépenses non essentielles;

Suspension des projets d'investissements dans le réseau des restaurants pour la durée de la crise.

Nouvelle offre prêt-à-manger « La Cage chez vous »

En plus de maintenir son service de livraison à domicile et de commandes pour emporter, la Société travaille en collaboration avec plusieurs partenaires locaux sur une nouvelle offre de produits prêts-à-manger. Plusieurs partenaires ont répondu à l'appel. Cette nouvelle offre sera produite en partie dans la cuisine centrale détenue en partenariat par le Groupe Sportscene et située en Montérégie. Avec l'arrivée de la pandémie et la fermeture des restaurants, le Groupe Sportscene a accéléré un projet d'investissement déjà prévu afin d'agrandir la capacité de production et permettre de produire des mets prêts-à-manger. Cette nouvelle offre sera mise en place progressivement à travers divers établissements et en ligne au www.lacagechezvous.com. On y retrouvera certains plats réconfortants bien connus de La Cage, mais également plusieurs découvertes élaborées en collaboration avec des partenaires et restaurateurs locaux.

« Ce qui a toujours fait la force de notre réseau c'est notre solidarité, notre résilience, notre capacité d'innover et de se réinventer. C'est justement sur cette force que nous allons nous appuyer pour continuer de servir notre clientèle et soutenir l'écosystème alimentaire local. À cet effet, nous travaillons présentement avec des partenaires et restaurateurs locaux afin d'offrir des repas réconfortants prêts-à-manger, qui s'ajoutent à notre offre de livraison et commandes pour emporter. Offrir réconfort et plaisir en toute sécurité demeure notre priorité en ces temps tumultueux, » a dit Jean Bédard, président et chef de la direction du Groupe Sportscene. « C'est le temps de se serrer les coudes et d'agir en toute solidarité avec nos employés et nos partenaires locaux. »

