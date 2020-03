/C O R R E C T I O N de la source -- Société géographique royale du Canada/





Dans le communiqué Canadian Geographic Éducation lance une initiative en ligne pour impliquer les millions d'élèves qui s'isolent, diffusé le 31 mars 2020 par Société géographique royale du Canada sur le fil de presse CNW, la compagnie avise qu'une erreur s'est glissée dans le lien du 3ème paragraphe. "www.onlineclassroom.cangeoeducation.ca/fr" aurait dû être "onlineclassroom.cangeoeducation.ca/fr". La copie complète et corrigée suit :

Canadian Geographic Éducation lance une initiative en ligne pour impliquer les millions d'élèves qui s'isolent

OTTAWA, le 31 mars 2020 /CNW/ - En réponse à un besoin urgent de ressources éducatives en ligne, la Société géographique royale du Canada (SGRC) lance la #SalleDeClasseVirtuelle de Canadian Geographic Éducation, laquelle offrira des ressources éducatives bilingues gratuites à tous les Canadiens en vue de soutenir les enseignants, les parents et les élèves qui s'isolent à domicile durant la pandémie de COVID-19.

« Notre nouvelle #SalleDeClasseVirtuelle est une formidable occasion pour Can Geo Éducation de rejoindre plus d'élèves, de parents, d'enseignants et tous les autres groupes, grâce à des ressources dynamiques qui renseignent et divertissent en même temps, » affirme John Geiger, Chef de la direction de la Société géographique royale du Canada.

Ajoute Paul VanZant, président de Can Geo Éducation et gouverneur de la SGRC : « Pendant que nous lançons notre nouvelle classe virtuelle, nous organiserons également des séances de Google Hangout, dans lesquelles les participants peuvent communiquer avec des explorateurs et aventuriers modernes au moyen de vidéoconférences portant sur des sujets variés et d'autres activités, entre autres, des jeux-questionnaires, des exercices de cartographie et des mots de géographie du jour. Nous voulons maintenir la participation des élèves en les guidant vers le lien onlineclassroom.cangeoeducation.ca/fr! »

La #SalleDeClasseVirtuelle commence en force avec le lancement du Programme d'éducation sur l'Anthropocène, lequel transportera les élèves à travers une aventure virtuelle. Destiné aux niveaux 4 à 12 (primaire 4 à secondaire 5), ce programme enrichit la compréhension des problèmes environnementaux les plus pressants de notre monde, tels que la consommation et la pollution plastique, la disparition d'espèces et le changement climatique.

Can Geo Éducation a collaboré avec le Projet Anthropocène, une initiative canadienne de renommée internationale créée par le célèbre photographe Edward Burtynsky et les cinéastes primés Nicholas de Pencier et Jennifer Baichwal. Grâce à des photographies évocatrices, un documentaire, une cinématographie sur 360 degrés et des équipements captivants de réalité augmentée, ce projet multimédia décrit l'émergence de l'époque de l'Anthropocène, qui se distingue par des changements d'origine humaine sans précédent dans le paysage.

« Alors que les élèves commencent à explorer un environnement d'apprentissage virtuel suite à la crise de COVID-19, nous sommes emballés par les possibilités présentées au Programme d'éducation sur l'Anthropocène pour permettre la poursuite des études de sujets planétaires critiques, soutient le cocréateur du projet et directeur Nicholas de Pencier. Nous espérons que les photographies, les vidéos et les nouveaux médias compris dans le programme offriront une fenêtre sur le monde, à une époque où nous devons susciter la prise de conscience de notre village global de façon à inspirer les changements positifs. »

Les élèves n'ont qu'à prendre leur téléphone ou leur tablette pour explorer un modèle en 3D du Big Lonely Doug, un sapin Douglas de 1 000 ans, ou pour en apprendre davantage sur l'urbanisation à Lagos (Nigéria) et sur l'extraction de ressources des carrières de marbre en Italie. Les élèves peuvent visionner les films de réalité virtuelle sur 360 degrés en ligne ou les télécharger vers un casque de réalité virtuelle. Toutes ces ressources comprennent des plans de leçon pour guider l'apprentissage. Jetez un coup d'oeil à cette vidéo pour être témoin du pur émerveillement et de la joie éprouvés par les élèves tandis qu'ils sont plongés dans cette ressource éducative novatrice.

Can Geo Éducation, le volet éducatif de la SGRC, soutient un réseau de plus de 23 500 enseignants dans au-delà de 600 écoles primaires et secondaires partout au pays en offrant des ressources conformes au programme scolaire aux classes de la maternelle à la douzième année. Les sujets de ces ressources couvrent l'apprentissage en plein air, les sciences sociales, la géographie, les sciences environnementales, et plus encore.

Le Programme d'éducation sur l'Anthropocène a été entrepris avec le soutien financier du gouvernement du Canada, plus précisément d'Environnement et Changement climatique Canada, et de la Fondation RBC, et il a été produit avec la participation du Fonds TELUS. La #SalleDeClasseVirtuelle est soutenue par de généreux dons offerts par le Collège des Fellows de la Société géographique royale du Canada et autres donateurs.

