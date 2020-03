Via lève un financement de série E pour étendre l'accès à une mobilité publique efficace, durable et équitable dans le monde entier





John Elkann, président-directeur général d'EXOR, principal investisseur dans le financement : « Il est plus important que jamais d'oeuvrer pour un avenir innovant et durable. »

NEW YORK, 31 mars 2020 /PRNewswire/ -- Via, la société qui fournit une infrastructure numérique pour faire fonctionner la mobilité publique dans les villes du monde entier, annonce aujourd'hui qu'elle a levé un financement de série E dirigé par EXOR. Ce financement, d'une valeur de 2,25 milliards USD, permettra à Via de faire progresser sa vision d'une mobilité publique efficace, accessible et équitable.

La technologie de Via fait fonctionner la prochaine génération de transports publics, en aidant les villes à passer d'un système d'itinéraires et d'horaires rigides à un réseau entièrement dynamique. L'algorithme de Via combine efficacement, en temps réel, plusieurs passagers ou colis se dirigeant dans la même direction, ce qui réduit considérablement la congestion urbaine et les émissions tout en offrant un service de mobilité de haute qualité et à moindre coût. Via, qui est disponible dans plus de 70 villes dans 20 pays et en pleine expansion, est le premier fournisseur mondial de solutions de mobilité publique reposant sur la technologie. À ce jour, la plateforme Via a permis d'effectuer plus de 70 millions de trajets dans le monde entier. Le succès de Via a été obtenu grâce à une étroite collaboration avec plus de 100 partenaires, parmi lesquels des municipalités, des agences de transport public, des opérateurs de transport, de grandes entreprises, des écoles et des universités, afin d'optimiser leurs systèmes de transport.

Via, qui s'appuient sur sa profonde compréhension des réseaux de transport, sa capacité à fournir un transport efficace à la demande et préprogrammé et sa plateforme hautement modulaire, soutient activement les villes pendant cette période critique en aidant ses partenaires à assurer le transport d'urgence des marchandises ainsi que du personnel essentiel. Les services d'urgence et l'expertise de Via en matière d'optimisation des réseaux de transport sont utilisés dans le monde entier, dans des endroits aussi divers que Berlin, l'Ohio et Malte, pour soutenir les communautés touchées par COVID-19.

En tête du financement de série E de Via, EXOR investira 200 millions USD dans la société et Noam Ohana, dirigeant d'EXOR Seeds, la branche d'investissement de départ d'EXOR, rejoindra le conseil d'administration de Via. De nouveaux investisseurs, Shell, Macquarie Capital et Mori Building, ont également participé à ce tour de table, tout comme les investisseurs existants Pitango, 83North, Hearst Ventures, Ervington Investments, Planven Ventures, Broadscale Group et RiverPark Ventures.

Les cofondateurs de Via, Oren Shoval et Daniel Ramot, ont déclaré : « Nous sommes honorés de nous associer à John, Noam et à l'équipe d'EXOR pour aider les villes à offrir à leurs habitants des transports en commun accessibles, abordables et respectueux de l'environnement. En ces temps difficiles, nous apprécions particulièrement l'engagement d'EXOR dans la vision de Via d'un système de mobilité publique dynamique, basé sur des données, qui fournit un transport plus rentable et plus équitable aux communautés partout dans le monde. En cette période d'urgence, nous sommes fiers d'appliquer notre technologie et notre expertise opérationnelle pour aider les villes à optimiser les réseaux de transport en commun, à transporter les travailleurs essentiels et à fournir des biens et des services aux personnes dans le besoin. »

Commentant l'investissement, John Elkann, président et directeur général d'EXOR, a déclaré : « En ce moment particulièrement difficile, il est plus important que jamais d'oeuvrer avec détermination pour un avenir innovant et durable au-delà de ces jours difficiles. Le partenariat avec Daniel et Oren et leur équipe exceptionnelle pour soutenir le développement de leur puissante technologie de résolution de problèmes confirme notre engagement fort et positif envers ceux-ci et souligne l'engagement continu d'EXOR à construire de grandes entreprises pour un avenir meilleur. »

À propos de Via

Via réimagine la façon dont le monde évolue, passant d'un système de routes et d'horaires rigides à des réseaux entièrement dynamiques. L'application mobile de Via relie plusieurs passagers qui empruntent le même chemin, ce qui permet aux conducteurs de partager un véhicule spacieux en toute transparence. Lancée pour la première fois à New York en 2013, la technologie de Via est désormais déployée dans le monde entier, y compris en Europe sous le nom de ViaVan. Aujourd'hui, Via et ViaVan s'associent à plus de 100 agences de transport public, opérateurs de transport privé, flottes de taxis, entreprises privées, districts scolaires et universités, s'intégrant de manière transparente aux infrastructures de transport pour faire fonctionner une mobilité de pointe. Pour plus d'informations, visitez le site ridewithvia.com.

À propos d'Exor

EXOR, qui est l'une des plus grandes sociétés de portefeuille diversifié d'Europe, est contrôlé par la famille Agnelli. Depuis plus d'un siècle, EXOR réalise des investissements fructueux et construit de grandes entreprises dans le monde entier avec une culture qui allie esprit d'entreprise et discipline financière. Avec une valeur comptable d'environ 26 milliards USD au 31 décembre 2019, son portefeuille est principalement composé de sociétés dont EXOR est l'un des principaux actionnaires : PartnerRe, Ferrari, Fiat Chrysler Automobiles, CNH Industrial, Juventus FC et The Economist Group.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1139193/Via_App_Metris.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/944105/Via_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 31 mars 2020 à 08:01 et diffusé par :