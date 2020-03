H2O Innovation fournit une mise à jour sur la situation du COVID-19 et met en place des mesures extraordinaires pour réduire les dépenses





QUÉBEC, 31 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) ? H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir de fournir une nouvelle mise à jour, à la suite de son avis du 17 mars dernier, à ses clients, à ses fournisseurs et à ses investisseurs en réponse à la pandémie sans précédent et en constante évolution de la COVID-19.



La Société souhaite informer de la continuité de toutes ses opérations, car elle est considérée de nature essentielle par les gouvernements, là où la Société exerce ses activités. Cependant, bien qu'elle maintienne ses opérations, ses piliers d'affaires pourraient être affectés différemment, selon leurs activités respectives, leur situation géographique et leurs chaines d'approvisionnement.

La situation financière d'H 2 O Innovation est saine, avec suffisamment de liquidités pour soutenir ses opérations. Afin de protéger son bilan pendant cette crise mondiale du COVID-19, et ne sachant pas combien de temps elle pourrait persister, la Société a mis en place des mesures spéciales et temporaires supplémentaires afin de réduire ses dépenses. Par conséquent, à partir du lundi 30 mars 2020, la Société a annoncé une réduction de 10% du salaire de la plupart de ses employés et une réduction de 15% pour ses dirigeants et son conseil d'administration, pour une période indéterminée. Les mesures comprennent également des mises à pied temporaires dans son usine d'Ham-Nord, au Québec, alors que la saison des sucres tire à sa fin, ainsi que dans son usine de Minneapolis, alors que la fabrication des systèmes de traitement d'eau connait un ralentissement en raison d'un retard dans le calendrier de production. Ces efforts collectifs des employés réduiront les dépenses et aideront la Société à maintenir des flux de trésorerie aussi sains que possible.

La situation de change a actuellement un impact positif sur les liquidités et les résultats financiers, car la plupart des ventes de la Société sont en dollars américains et sa devise de présentation est le dollar canadien. Enfin, H 2 O Innovation reste informée des mesures annoncées par les différents gouvernements qui pourraient être mises à la disposition de ses employés et de la Société.

« Nous prenons des mesures supplémentaires pour assurer la continuité à long terme de nos opérations, en réponse aux retards dans les projets. Avec les 200 systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées opérés par notre équipe, combinés à la fabrication de produits chimiques de spécialité pour les usines de traitement d'eau du monde entier, le modèle d'affaires que nous avons construit est résilient. De plus, les acquisitions stratégiques réalisées au cours des dernières années ont renforcé notre modèle en réduisant les risques liés à un seul marché géographique ou à une seule industrie. Nous avons intentionnellement augmenté le niveau des revenus récurrents, ce qui contribue à atténuer l'effet du ralentissement général. Dans un esprit de gestion prudente, des mesures préventives sont prises pour maintenir une situation financière saine. Nous apprécions les efforts faits par chacun de nos employés, et nous ne pouvons pas les remercier assez pour leur courage, leur compréhension et leur flexibilité au cours de cette période difficile », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d'H 2 O Innovation.

H 2 O Innovation a annoncé précédemment un certain nombre de mesures pour assurer la santé et la sécurité de ses employés et de ses clients tout en maintenant ses opérations, notamment: renforcer les procédures de nettoyage et d'hygiène dans toutes les installations de l'organisation; annuler tous les voyages non essentiels et transfrontaliers; encourager les employés à travailler à domicile lorsque cela est possible; et prendre les précautions appropriées avec les visiteurs de ses installations.

Comme mentionné précédemment dans le communiqué de presse du 17 mars 2020, la Société a créé une équipe d'intervention interne COVID-19 (réunissant la haute direction ainsi que les ressources humaines, le légal, les opérations et les communications), qui se réunit quotidiennement pour assurer une communication continue avec toutes les parties prenantes. Des mesures adéquates sont mises en place et des décisions sont prises quotidiennement pour assurer la continuité de la Société et afin de faire face aux défis quotidiens.

À propos d'H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d'eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l'énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les projets de traitement d'eau et d'eaux usées, et services après-vente ; ii) les produits de spécialité, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie du traitement de l'eau ; iii) ainsi que des services d'opération et de maintenance des systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ainsi que la Bourse NYSE Euronext Growth Paris n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

