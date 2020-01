Deuxième édition du Forum sur l'internationalisation - Plus de 600 participants rassemblés pour discuter d'échanges internationaux





MONTRÉAL, le 31 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Montréal International et Investissement Québec ont tenu aujourd'hui le Forum stratégique Les échanges internationaux au coeur de la croissance économique. Plus de 600 participants étaient réunis au Palais des congrès de Montréal afin d'entendre les conférenciers venus discuter d'exportation et d'attraction d'investissements et de talents internationaux. L'événement s'est déroulé en présence de Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal, et de Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière.

« L'économie de Montréal et du Québec performe admirablement bien, et les entreprises québécoises actives à l'étranger contribuent grandement à ce dynamisme. Le forum d'aujourd'hui nous a permis de découvrir des cas concrets d'entreprises exportatrices qui connaissent du succès à l'international. Le milieu des affaires a présentement les yeux tournés vers des secteurs en croissance tels que la cybersécurité et les technologies vertes. Nous constatons qu'il est possible de répéter les succès que nous avons connus avec l'intelligence artificielle et l'industrie du jeu vidéo. Les conditions sont réunies pour faire profiter Montréal de l'innovation et de l'aplomb de nos entreprises à un niveau inégalé », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Ce forum nous a permis de célébrer les 61 nouvelles filiales de sociétés étrangères accompagnées par Montréal International et qui se sont implantées dans le Grand Montréal en 2019, soit plus d'une filiale par semaine! Il faut s'en réjouir puisqu'elles contribuent toutes à la création de notre richesse collective, et ce, dans l'ensemble du Grand Montréal », a ajouté Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International.

« L'internationalisation de nos entreprises est l'une des composantes essentielles de l'économie québécoise. Avec la création d'Investissement Québec International et la collaboration étroite entre les différentes organisations qui appuient l'internationalisation de nos entreprises, nous pourrons accroître le niveau d'exportation du Québec. Le forum d'aujourd'hui a fourni de nombreuses histoires à succès pour inspirer nos entrepreneurs, ainsi que des pistes à explorer pour percer les marchés étrangers. La présence à cette tribune de trois délégués généraux du Québec à l'international a aussi permis de mettre en valeur les occasions à saisir sur différents marchés stratégiques afin d'accélérer l'internationalisation des entreprises québécoises », a conclu Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International.

AlayaCare, CAE, Epic Games et Framestore, lauréats des premiers Prix internationaux de Montréal

La Chambre, Montréal International et Investissement Québec ont également remis les Prix internationaux de Montréal, un concours qui reconnaît les organisations et entreprises montréalaises qui misent sur l'international et qui contribuent au rayonnement et à la croissance du Grand Montréal. Plus de 80 entreprises ont répondu à l'appel de candidatures.

Les lauréats de ces quatre prix ont été dévoilés dans le cadre du Forum.

Lauréat dans la catégorie « Meilleure stratégie de gestion numérique des données » : AlayaCare

AlayaCare a remporté ce prix pour la clarté de sa stratégie, qui se déploie dans un environnement très sensible en matière de réglementation et de protection des données. Elle s'est également démarquée par sa mission innovante et son utilisation de la technologie dans les soins à domicile des aînés.

CAE a été sélectionnée pour sa capacité à se renouveler continuellement et à innover grâce aux nouvelles technologies. L'entreprise, qui transpose ses innovations en matière de simulation à d'autres secteurs d'activité, apporte une grande valeur ajoutée à son propre secteur et bien au-delà.

Epic Games a reçu ce prix pour sa notoriété et sa vision unique. Elle a implanté à Montréal une filiale de très haut niveau, qui est devenue compétitive, avec des conditions de travail très attrayantes. L'entreprise contribue grandement au développement économique de la métropole et au succès de l'industrie du jeu vidéo.

Framestore s'est vu décerner le prix pour sa stratégie d'attraction et de rétention clairement définie dans son dossier de candidature, avec plusieurs actions concrètes mises de l'avant. Le niveau d'impact de cette stratégie est impressionnant sur tous les plans : attraction, intégration et rétention des talents et de la diversité.

À propos du Forum stratégique Les échanges internationaux au coeur de la croissance économique

Ce forum stratégique s'inscrit dans le cadre de la seconde édition de l'initiative internationalisation codéveloppée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Montréal International et Investissement Québec, en collaboration avec Air Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec et RBC Banque Royale.

À propos des Prix internationaux de Montréal

Les Prix internationaux de Montréal s'inscrivent dans le cadre de la seconde édition de l'initiative internationalisation. Les lauréats ont été sélectionnés par un jury indépendant et les prix ont été remis par Air Canada, RBC Banque Royale, Lavery Avocats et Ubisoft.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 500 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos de Montréal International

Créé en 1996, Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a comme mandat d'attirer et de retenir dans la région métropolitaine des investissements étrangers, des organisations internationales, des travailleurs qualifiés ainsi que des étudiants internationaux en leur offrant des services d'accompagnement adaptés à leurs besoins. www.montrealinternational.com

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières, notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissement à l'étranger.

